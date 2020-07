Die 5 beliebtesten PS4-Spiele im Juni, laut einer Gruppe Gamer

Auf reddit hat ein User die Daten von 1967 PS4-Spielern analysiert. Mit den Daten hat er eine Liste aufgestellt, die zeigt, welche PS4-Spiele im Juni 2020 besonders beliebt bei einer Gruppe von Gamern gewesen sind. Und im Vergleich zum Mai 2020 ist vor allem ein Spiel ganz frisch dazu gekommen.

Woher stammen die Daten? Die Daten sind keine offiziellen Angaben von Sony. Der reddit-User s0vs0v hat die Daten gesammelt und erklärt in seinem Post, woher sie stammen:

Man fügt „ps-timetracker“ auf seiner PSN-Freundesliste hinzu. Das kann einen Augenblick dauern.

Einmal am Tag bekommt man dann eine PSN-Nachricht, die die Statistiken des Tages enthält.

Am Ende des Monats kombiniert der User alle diese Daten zu einer großen Tabelle.

Ihr könnt so auch eure eigenen Spieldaten auslesen

Wo finde ich die Daten? Die ausgewerteten Daten stammen aus dem Die ausgewerteten Daten stammen aus dem reddit-Post des Users s0vs0v und kann von jedem User abgerufen werden. Es handelt sich nicht um offizielle Daten von Sony.

Der User entwickelt für jeden Monat diese Tabelle, die er mit den Daten der Spieler füllt. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele in den vergangenen Monaten besonders beliebt waren, dann lest es einfach hier nach:

Wer die letzten Monate mitverfolgt hat, der wird einige Bekannte wieder treffen. Auch Call of Duty: Modern Warfare ist wieder mit dabei.

Große Freundesliste gibt interessante Daten für PS4

Welche Daten wurden ausgewertet? Der User hat verschiedene Daten zu den Spielen gesammelt. Die Daten basieren aber nur auf der PlayStation 4 und der Freundesliste von s0vs0v. Dazu gehören:

der Name des Spiels

wie viele Stunden die Spiele jeweils von der Freundesliste gespielt worden sind

die Anzahl der Spieler auf der Freundesliste, die im Zeitraum das Spiel gespielt haben

wie viele Spielsitzungen gestartet wurden

wie viel Zeit die Spieler durchschnittlich pro Spielsitzung verbracht haben

Wie viele Daten wurden insgesamt ausgewertet? Die Daten im Juni 2020 stammen von 1967 Spielern (zum Vergleich: im Mai 2020 waren es 1280).

Auf der Bestenliste stehen die 100 Titel, die im Juni 2020 auf der PS4 von diesen Spielern am meisten gespielt worden sind.

Wer steckt genau hinter den Daten? Jeder Spieler kann mit seinen Spielzeiten zu den Daten beitragen, denn es gibt keine Kriterien, wer auf die Freundesliste aufgenommen wird. Dennoch kann man aufgrund der hohen Spielzeit davon ausgehen, dass es sich eher um aktive Spieler als um Gelegenheitsspieler handelt, die regelmäßig ihre Lieblingsspiele zocken.

Was stellen wir euch vor? Wir stellen euch die 5 am meisten gespielten Titel aus dieser Statistik vor.

Beachtet aber, dass es sich bei dem Ranking nicht um unser eigenes, sondern um die Auswertung von Daten auf reddit handelt.

5. Platz – Grand Theft Auto V

Genre: Shooter | Entwickler: Rockstar Games| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 17. September 2013 | Modell: Buy-to-play

Grand Theft Auto V kommt auf Platz 5 der Liste:

GTA V schafft 4384 Spielstunden bei 341 Spielern. Im ausgewerteten Zeitraum hat GTA V damit die dritt-meisten Spieler.

Rund 13 Stunden haben die Spieler im Durchschnitt in der Spielwelt von GTA V verbracht.

Insgesamt wurden 2963 Spielsitzungen gestartet. Die Spieler haben rund 1:29 Stunden pro Spielsitzung verbracht

Was ist GTA V? GTA V Online spielt in einer großen, offenen Spielwelt, die mit kostenlosen Updates regelmäßig erweitert wird. Jeder Spieler spielt einen Kriminellen, kann Häuser erwerben und sich mit anderen Spielern zusammentun. Dazu gibts eine starke Kampagne, die viele Stunden Gangster-Leben und Action bietet.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? In GTA Online wird jetzt der Independence Day mit einer Bonuswoche gefeiert. Dabei ist unter anderem ein ganz besonders nerviges Motorrad im Angebot.

Auf Platz 4 kommt ein Battle-Royale-Shooter, der momentan auch dank seiner neuen Season sehr erfolgreich ist.