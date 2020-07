In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche mit Angeboten gestartet. Die Oppressor Mk II gibt es jetzt sogar zum halben Preis. Außerdem startet diese Woche die Feier zum Independence Day mit vielen Gegenständen, die zurückkehren.

Was ist gerade los in GTA 5 Online? Am Donnerstag, dem 2. Juli startete die neue Bonus-Woche für den Multiplayer von GTA 5. Für euch bedeutet das, dass ihr in verschiedenen Aktivitäten nun mehr Geld verdienen könnt.

Gleichzeitig gibt es auch passende Angebote und Rabatte, damit ihr die frisch verdiente Kohle auch wieder in neue Immobilien oder Fahrzeuge investieren könnt. Eins der Fahrzeuge im Angebot ist die Pegassi Oppressor M II. Ein fliegendes Motorrad, das Spieler schon vor seinem eigentlichen Release in GTA Online nervte.

Der absurd starke Oppressor Mk II

Wie teuer ist das Motorrad jetzt? Das Flugmotorrad gibt es jetzt mit 50% Rabatt. Spieler zahlen also nur noch 1.462.500 GTA$. Wer den günstigeren Preis durch das DLC noch nicht freigespielt hat, zahlt 1.945.125 GTA-Dollar. Wer sich das starke Motorrad zulegen wollte, sollte jetzt lieber zuschlagen.

Aber seid euch bewusst, dass „Mk II“-Besitzer, die damit griefen, zu den nervigsten Spielertypen in GTA Online gehören. Immerhin kann man damit fliegen, Raketen schießen und jeden Spieler terrorisieren.

Independence Day wird groß gefeiert

Zum Independence Day, der am 4. Juli in Amerika gefeiert wird, gibt es diese Woche in GTA Online einige Angebote, die stylisch perfekt zur Feier passen. Waffen, Kleidung, Masken und Fahrzeuge in Blau, Weiß und Rot findet Ihr aktuell in den Shops von GTA 5 Online mit 50% Rabatt.

In GTA Online kehren Fahrzeuge im USA-Style zurück

Schaut also am besten bei Ammu-Nation, den Kleidershops und dem Masken-Stand vorbei, um euch die stylischen Verkleidungen für die Feier zu holen.

Podium-Fahrzeug ist typisch amerikanisch

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Das Fahrzeug, das ihr im Casino gewinnen könnt, hat ebenfalls gewechselt. Dort findet ihr jetzt den Sovereign. Das Motorrad schreit nach USA und passt deshalb perfekt zum Independence Day.

Mit dem Podiums-Fahrzeug könnt ihr diese Woche richtig amerikanisch sein

Spieler vermuteten schon, dass es einen Trick gibt, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Welche Angebote gibt es noch in dieser Woche?

Wo könnt ihr jetzt sparen? Zusätzlich gibt es diese Woche einige Rabatte auf Fahrzeuge und Einrichtungen. Diese Gegenstände sind im Angebot:

Principe Deveste Eight, 50%

Emperor ETR1, 50%

Pegassi Oppressor MKII, 50%

Mammoth Thruster, 50%

RM-10 Bombushka, 50%

V-65 Molotok, 50%

Mammoth Tula, 50%

HVY APC, 50%

Bravado Gauntlet Hellfire, 50%

Sovereign, 50%

Buckingham Luxor Deluxe, 50%

Buckingham Swift Deluxe, 50%

Buckingham Swift, 50%

Buckingham Luxor, 50%

Yachts, 50%

Arcade, 50%

Mammoth Avenger, 60%

Hangar, 70%

Basis, 70%

Bunker, 70%

Die Basis für eure Weltuntergang-Mission gibt es jetzt günstiger

Wenn ihr also eines der Fahrzeuge im Visier habt, das gerade rabattiert ist oder einfach nur den Independence Day in GTA Online feiern möchtet, solltet ihr diese Woche unbedingt im Spiel vorbeischauen. Falls euch noch das nötige Kleingeld für eure nächste Investition fehlt, seht ihr hier Wege, wie ihr schnell Geld in GTA Online verdienen könnt.