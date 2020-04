Die 5 aktuell beliebtesten PS4-Spiele für eine Gruppe leidenschaftlicher Gamer

Auf reddit hat ein Spieler die Daten von rund 700 Spielern analysiert. Mit den Daten hat er eine Liste aufgestellt, welche PS4-Spiele im März 2020 besonders beliebt bei dieser Gruppe von Core-Gamern waren: Auf den ersten 5 Plätzen liegen nur Multiplayer-Online-Games, und vor allem Shooter.

Woher stammen die Daten? Die Daten sind keine offiziellen Daten von Sony. Der reddit-User s0vs0v hat die Daten gesammelt und erklärt in seinem Post, woher sie stammen:

Man fügt „ps-timetracker“ auf seiner PSN-Freundesliste hinzu. Das kann einen Augenblick dauern

Einmal am Tag bekommt man dann eine PSN-Nachricht, die die Statistiken des Tages enthält.

Am Ende des Monats kombiniert der User alle diese Daten zu einer großen Tabelle.

Große Freundesliste gibt interessante Daten für PS4

Welche Daten wurden ausgewertet? Der User hat verschiedene Daten zu den Spielen gesammelt. Die Daten basieren aber nur auf der PlayStation 4. Dazu gehören:

der Name des Spiels

wie viele Stunden die Spiele jeweils von der Freundesliste gespielt worden sind

die Anzahl der Spieler auf der Freundesliste, die im Zeitraum das Spiel gespielt haben

wie viele Spielsitzungen gestartet wurden

wie viel Zeit die Spieler durchschnittlich pro Spielsitzung verbracht haben.

Wie viele Daten wurden insgesamt ausgewertet? Die Daten stammen von 703 Spielern.

Die Daten stehen damit für eine Gruppe besonders aktiver Spieler und nicht für die breite Masse an Usern, die ebenfalls auf der PS4 spielen.

Auf der Bestenliste stehen die 100 Titel, die im März 2020 auf der PS4 von diesen Spielern am meisten gespielt worden sind.

Was stellen wir euch vor? Wir stellen euch die 5 am meisten gespielten Titel vor.

Beachtet aber, dass es sich bei dem Ranking nicht um unser eigenes, sondern um die Auswertung der Daten von reddit handelt.

5. Platz – Destiny 2

Genre: MMO-Shooter | Entwickler: Bungie | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 06. September 2017 | Modell: Buy-to-Play

Destiny 2 kommt in der Bestenliste auf Platz 5:

Destiny 2 kommt auf 1737 Spielstunden bei 45 Spielern

Geht man nach durchschnittlichen Spielstunden pro Spieler, wäre Destiny 2 auf Platz 1 gelandet: Denn Destiny 2 wird im Durchschnitt 38,5 Stunden gespielt.

621 Spielsitzungen wurden gestartet, das sind durchschnittlich 2:48 Stunden pro Sitzung.

Was ist Destiny 2? Destiny 2 ist ein Ego-Shooter. Er verknüpft die Aspekte Lootshooter, RPG und vor allem soziale Aspekte miteinander. Und das Beste daran ist: Destiny 2 kostet in seiner Grundfassung nichts.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Mittlerweile hat in Destiny 2 die Season 10 angefangen, in der viele Spieler noch ein paar Überraschungen erwarten. Und es sollen 2020 noch weitere Inhalte kommen, auch wenn das Jahr anders laufen soll als 2019 – denn Activision ist mittlerweile nicht mehr mit an Bord.