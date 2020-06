Die 5 beliebtesten PS4-Spiele im Mai – Laut einer Gruppe Core-Gamer

Auf reddit hat ein User die Daten von 1280 PS4-Spielern analysiert. Mit den Daten hat er eine Liste aufgestellt, die zeigt, welche PS4-Spiele im Mai 2020 besonders beliebt bei dieser Gruppe von Core-Gamern gewesen sind. Und im Vergleich zum April 2020 hat sich einiges verändert.

Woher stammen die Daten? Die Daten sind keine offiziellen Angaben von Sony. Der reddit-User s0vs0v hat die Daten gesammelt und erklärt in seinem Post, woher sie stammen:

Man fügt „ps-timetracker“ auf seiner PSN-Freundesliste hinzu. Das kann einen Augenblick dauern.

Einmal am Tag bekommt man dann eine PSN-Nachricht, die die Statistiken des Tages enthält.

Am Ende des Monats kombiniert der User alle diese Daten zu einer großen Tabelle.

Der User entwickelt für jeden Monat diese Tabelle, die er mit den Daten der Spieler füllt. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele in den vergangenen Monaten besonders beliebt waren, dann lest es einfach hier nach:

Große Freundesliste gibt interessante Daten für PS4

Welche Daten wurden ausgewertet? Der User hat verschiedene Daten zu den Spielen gesammelt. Die Daten basieren aber nur auf der PlayStation 4. Dazu gehören:

der Name des Spiels

wie viele Stunden die Spiele jeweils von der Freundesliste gespielt worden sind

die Anzahl der Spieler auf der Freundesliste, die im Zeitraum das Spiel gespielt haben

wie viele Spielsitzungen gestartet wurden

wie viel Zeit die Spieler durchschnittlich pro Spielsitzung verbracht haben

Wie viele Daten wurden insgesamt ausgewertet? Die Daten im Mai 2020 stammen von 1280 Spielern (zum Vergleich: im April 2020 waren es 924).

Die Daten stehen damit für eine Gruppe besonders aktiver Spieler und nicht für die breite Masse an Usern, die auf der PS4 spielen.

Auf der Bestenliste stehen die 100 Titel, die im Mai 2020 auf der PS4 von diesen Spielern am meisten gespielt worden sind.

Was stellen wir euch vor? Wir stellen euch die 5 am meisten gespielten Titel aus dieser Statistik vor.

Beachtet aber, dass es sich bei dem Ranking nicht um unser eigenes, sondern um die Auswertung von Daten auf Reddit handelt.

5. Platz – Destiny 2

Genre: MMO-Shooter | Entwickler: Bungie | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 06. September 2017 | Modell: Buy-to-Play

Destiny 2 kommt in der Bestenliste auf Platz 5:

Destiny 2 kommt auf 3251 Spielstunden bei 84 Spielern

Geht es nach Länge der einzelnen Partien, wäre Destiny 2 sogar auf Platz 1 gelandet: Denn der Lootshooter wird im Durchschnitt 2:36 Stunden am Stück gespielt.

1241 Spielsitzungen wurden gestartet, das sind durchschnittlich 14 Stunden pro Spieler

Was ist Destiny 2? Destiny 2 ist ein Ego-Shooter. Er verknüpft Lootshooter, RPG und vor allem soziale Aspekte miteinander. Und das Beste daran ist: Destiny 2 kostet in seiner Grundfassung nichts.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Destiny hat seinen letzten Weekly-Reset für Season 10 gebracht, bevor bald die Season 11 startet. Viele Spieler nutzen das noch mal, denn einige Inhalte werden mit Ende der Season 10 aus Destiny 2 verschwinden. Das Jahr 2020 könnte in Destiny 2 durchaus noch spannend werden.

Mittlerweile hat Bungie ein Feature eingeführt, das vielen Hütern nicht gefällt: Items haben ein Ablaufdatum, über welches sie nicht mehr gelevelt werden könnten.