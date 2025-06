Trainer verpasst eines der seltensten Monster in Pokémon GO, obwohl er eine 100 % Fang-Chance hatte

Ein Trainer von Pokémon GO ist einem der seltensten Monster im Spiel begegnet. Aus einem recht banalen Grund konnte er es jedoch nicht erhalten.

Wenn ihr in Pokémon GO Monster fangen wollt, dann kann es mehrere Gründe haben, warum ihr es nicht bekommt. Beispielsweise können euch die Bälle ausgehen, oder das Pokémon flieht. Das ist besonders ärgerlich, wenn es sich um ein seltenes Monster handelt.

Ein Trainer auf Reddit berichtet, dass er eines der seltensten Monster überhaupt im Spiel gefunden hat. Und aus einem sehr ärgerlichen Grund nicht seiner Sammlung hinzufügen konnte.

Kein Akku, kein Fang

Um welches Monster handelt es sich? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, ist er einem der seltenen Galar-Vögel begegnet: Galar-Zapdos. Und als ob das nicht reichen würde, handelt es sich bei seiner Begegnung sogar um die Shiny-Variante des Vogels.

Während die regulären Formen der 3 Galar-Vögel sehr schwierig zu fangen sind, habt ihr bei den Shiny-Varianten eine 100%ige Chance, dass ihr das Pokémon erhaltet, solange euch nicht die Bälle ausgehen. Die Shiny-Vögel können nicht fliehen.

Wieso hat der Trainer das Monster verpasst? Der Grund, wieso der Trainer das Zapdos trotz der garantierten Fangchance nicht erhalten hat, ist so banal wie ärgerlich: Der Akku seines Handys ist ging während des Fangprozesses leer. Dadurch hat der Trainer das schillernde, legendäre Pokémon verpasst.

Was sagt die Community dazu? Einige der Kommentare unter dem Beitrag auf Reddit geben dem Trainer Hinweise, die er in der Zukunft beachten sollte, falls er noch einmal in diese Situation gerät:

„Du solltest in eine Powerbank investieren“, rät ActiveSame7304 dem Trainer.

„Ich will nicht lügen, aber man sollte sich auf das Fangen statt auf einen Screenshot konzentrieren, wenn der Akku fast leer ist“, meint SynyardNL.

„Ja, benutze deinen täglichen Abenteuerrauch, wenn du nur noch 5 Prozent Akku hast. Großartige Idee“, meint DoctorOZempic.

„Deshalb, Kinder (oder Erwachsene), solltet ihr immer eine Powerbank dabei haben“, merkt auch Loserdummy an.

Es gibt einen Ball in der Welt der Pokémon, der immer trifft und eine Fangchance von 100 % besitzt: der Meisterball. Obwohl dieser ein Garant für einen Fang ist, kann ein kleines Gadget dafür sorgen, dass sogar er nicht trifft: Trainer kann trotz Meisterball eines der seltensten Monster in Pokémon GO nicht fangen, Community weiß, woran es liegt.