Das große Strategie-Spiel zu Warhammer auf Steam taucht tiefer ins Reich der Freude ein, bringt eine wunderschöne Schlange mit 6 Armen

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Zuletzt hat Creative Assembly in einem Update den zweiköpfigen Dämon Kairos überarbeitet. Neben einigen Änderungen in seiner Spielmechanik gibt es auch einen neuen Skill-Tree für den Zauberer, was bei den Tzeentch-Fans sehr gut ankam. Mehr dazu lest ihr hier: Das große Strategie-Spiel zu Warhammer auf Steam stärkt zweiköpfigen Dämon: Fans feiern es

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Woher stammen diese Infos? Die kommen aus einem Dev-Chat der Entwickler bei Creative Assembly auf YouTube . Darin geht es unter anderem um neue Patches und die letzte Beta, die an der Kampagnen-KI schrauben sollte. Für viele am interessantesten dürften aber die Infos zum neuen DLC gewesen sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to