Steam bringt jedes Jahr die Top-Liste Die Besten des Jahres heraus. Dabei kann man in verschiedene Reiter sortieren, doch die wohl relevanteste Liste ist die zu den Topsellern 2024. Alle Spitzen-Spiele aus 2023 haben es dieses Jahr wieder in das Ranking geschafft, außer einem Spiel: Starfield.

Was ist das für eine Liste? Steam bringt jedes Jahr eine Liste mit den Top-Spielen der Plattform heraus. Der wohl wichtigste Faktor für Steam ist dabei die Liste der Topseller. Die setzt sich aus dem Bruttoumsatz zusammen, weshalb auch Free2Play-Spiele weit oben sind.

Unterteilt werden die Topseller in Platin, Gold, Silber und Bronze. Jedes Platin-Spiel aus 2023 hat es auch auf die 2024-Liste geschafft. Mit einer einzigen Ausnahme: Starfield. Das Weltraum-Rollenspiel von Bethesda hat es nicht mal in Bronze geschafft, obwohl andere Vertreter des Studios auf der Liste sind.

Seit dem Release kamen auch Erweiterungen ins Spiel:

Bethesda ist auf der Liste, aber nicht mit Starfield

Wie sieht die Liste aus? Auf der aktuellen Steam-Top-Liste finden sich in der Platin-Kategorie viele Free2Spiele. Darunter sind Apex Legends, PUBG, Dota 2 und CS 2. Aber auch Singleplayer-Games haben es geschafft. Mit dabei sind:

Helldivers 2

Space Marine 2

Palworld

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Black Ops 6

Elden Ring

Schaut man sich die restlichen Unterteilungen an, dann kann man im Vergleich zur 2023-Steam-Liste sehen, dass jedes Platin-Spiel auch 2024 auf der Liste vertreten ist, außer eines: Starfield. Das Weltraum-Rollenspiel von Bethesda fehlt auf der aktuellen Liste.

2023 war das Spiel unter den Bestsellern auf Steam und war für Microsoft und die Xbox Series der große Titel des vergangenen Jahres. 2024 scheint sich aber kaum jemand für das Weltraum-Spiel zu interessieren, obwohl sogar eine Erweiterung erschienen ist.

Selbst andere Spiele von Bethesda haben es auf die Top-Liste 2024 geschafft. Fallout 4, Fallout 76 und The Edler Scrolls Online sind alle auf der Liste.

Ein anderes Spiel stahl Starfield schnell die Show

Was ist mit Starfield passiert? Starfield erschien am 6. September 2023 und kam eigentlich ganz gut bei Fans an. Die Umsetzung wurde aber schon zu Beginn kritisiert. Bethesda-typisch gab es viele Bugs und technische Probleme.

Im selben Monat erschien auch das Add-on zu Cyberpunk 2077 und das 2.0-Update. Das kam hervorragend bei der Spielerschaft an und Cyberpunk 2077 erarbeitete sich einen guten Ruf. Viele Spieler werden wohl schnell von Starfield zu Cyberpunk gewechselt sein, das auch 2024 in den Topsellern auf Steam dabei ist.

Zu Starfield muss man auch sagen, dass es eben ein klassisches Bethesda-Spiel, nur im Weltraum ist. Einen großen Einfluss wie Skyrim oder Fallout 3 hat es nie erreicht. Auch Mod-Inhalte sind noch nicht so ausgereift wie bei den alten Klassikern.

Mittlerweile sind die Reviews auf Steam nur noch Ausgeglichen , was den allgemeinen Eindruck über das Spiel wohl ziemlich gut repräsentiert.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Todd Howards äußert sich zur Kritik an der gierigen 7 € Mission in Starfield, während die Reviews auf Steam abstürzen von Paul Kutzner

Doch wie seht ihr das? Habt ihr Starfield noch im Kopf, oder hat euch das Spiel nie gepackt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne verraten, welches Spiel euch 2024 am meisten gepackt hat. Auch 2025 erwarten uns wieder viele Spiele-Highlights. Vor allem Souls-Fans können sich freuen: Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025