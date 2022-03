Boss ist entzückt wegen toller Tests zum neuen Borderlands: „Ich weine nicht, du weinst!“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer ist Randy Pitchford? Randy Pitchford ist der CEO vom Studio Gearbox und insgesamt eine kontroverse Figur in der Gaming-Branche. Er war unter anderem in Skandale um Betrug, seine versehentlich verlorenen Porno-Sammlung und zuletzt einem mutmaßlichen Angriff auf einen Mitarbeiter.

Vielmehr spielt ihr die Protagonisten eines Pen&Paper-Rollenspiels, das von der legendären wie auch irren Figur Tiny Tina geleitet wird. Das Spiel heißt in Anlehnung an Dungeons & Dragons „Bunkers & Badasses“ und wer Borderlands 2 gespielt hat, wird das sicher kennen.

Was ist das für ein Spiel? Tiny Tina’s Wonderlands hat am 25. März Release und ist ein Ableger der berühmten Borderlands -Reihe von Entwickler Gearbox. Hier geht es allerdings nicht um Kammerjäger, irre Psychos und skrupellose Mega-Konzerne.

