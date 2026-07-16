Beim nächsten Tigerenten Club kämpfen Chefstrobel und Fibii gegen Junicats und Kaddi, eine Raketenbohne ist mittendrin

Am Samstag, den 18. Juli 2026, kehrt eine beliebte Kindershow – der Tigerenten Club – zurück, doch nicht ins Fernsehen, sondern auf Twitch.

Streamer treten im Tigerenten Club gegeneinander an: Wer als Kind regelmäßig Fernsehen geschaut hat, dürfte sich an den Tigerenten Club erinnern. Es handelt sich um eine Kindershow vom SWR, in der zwei Schulklassen gegeneinander in verschiedenen Spielen antreten.

Für die Sonderausgabe „Tigerenten Club – Das große Streamer-Battle“ auf dem Twitch-Kanal der ARD wird die bisherige Besetzung am Samstag, den 18. Juli 2026, etwas ausgetauscht.

Nils Bomhoff – ein Mitglied der RocketBeans – wird den Abend als Moderator begleiten und darauf achten, dass die Streamer Chefstrobel, Fibii, Luara, Merleperle, Haixdo, Junicats, Knirpz und KaddiTV fair gegeneinander spielen. Die Aufstellung der Streamer-Teams ist wie folgt:

Team Tigerenten: Chefstrobel, Fibii, Luara und Merleperle

Chefstrobel, Fibii, Luara und Merleperle Team Frösche: Haixdo, Junicats, Knirpz und KaddiTV

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In den letzten 30 Jahren Tigerenten Club sind einige interessante Spiele zusammengekommen. In den beliebtesten Varianten sollen die Twitch-Streamer in der Sonderfolge gegeneinander antreten. Durch Siege können sie sich Vorteile für das Finale – einen Rodeoritt auf einer Tigerente – erspielen.

Der Twitch-Chat beziehungsweise die Zuschauer haben ebenso die Möglichkeit, an dem Spieleabend teilzunehmen: Sie können bei den Quizfragen mitraten und auch gegeneinander spielen. Außerdem können sie Einfluss auf die Streamer und die Spiele nehmen, beispielsweise durch die Veränderungen der Spielregeln.

Als Preis winkt den Streamern eine Gewinnsumme von 3.000 Euro, die das Siegerteam an ein ausgesuchtes Projekt im Rahmen der Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR und SR spenden darf. Doch auch die Zweitplatzierten gehen nicht leer aus: Sie erhalten 2.000 Euro für den guten Zweck.

Was sagt MeinMMO-Autorin Johanna zu dem geplanten Event? Als Kind, das wirklich sehr häufig den Tigerenten Club geschaut hat, finde ich den neuen Ansatz spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Synchronsprecher des Kinderfilms Sinbad in der Show zu Gast waren. Sie haben gezeigt, wie das Synchronisieren von Charakteren funktioniert, und die kleine Johanna damit komplett begeistert.

Seitdem hat der Tigerenten Club einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich freue mich sehr auf den neuen Spin, den die Show mit dem Event auf Twitch gehen will. Einschalten werde ich auf jeden Fall!

Was haltet ihr von dem Tigerentenclub auf Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare! Chefstrobel scheint nun auf jeden Fall auch Zeit dafür zu haben, um im Tigerenten Club aufzutreten, denn sein Pokémon-Projekt mit Trymacs ist bis auf Weiteres pausiert: Trymacs und Chefstrobel streiten sich über Härte eines Pokémon-Kampfs, pausieren deswegen 1-jährige Challenge auf Twitch