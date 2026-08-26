The Witcher kommt zu Blizzards eigenem Launcher und natürlich gibt’s direkt Skins für Diablo 4

Auf der gamescom wurde nicht nur verkündet, dass The Witcher 3 ein Remaster bekommt, sondern auch, dass es auf Battle.net erscheint. Dazu soll es Geralt dann quasi auch in Diablo 4 geben.

Warum kommt The Witcher zu Diablo 4? Am 29. September 2026 erscheint das Remaster von The Witcher 3 für Konsolen und PC – zeitgleich also auch bei Battle.net. Das sei nur der Anfang einer Partnerschaft zwischen CD Projekt Red und Blizzard, erklärt Amelia Korzycka (Social Media Managerin bei CD Projekt Red) in einem Blogpost auf cdprojektred.com.

Korzycka betont, dass das Crossover beider Welten für das Team absolut Sinn ergebe. Auch Global PR Director Radek Grabowski hebt die gemeinsame Basis hervor: Die kultigen Franchises von Blizzard hätten viele Entwickler bei CD Projekt Red geprägt, und beide Studios teilen das Ziel, Spieler über hunderte Stunden in fesselnde Welten eintauchen zu lassen.

Video starten Blizzard fasst die Story von Diablo 4 im Video zusammen Autoplay

Im Rahmen der Kooperation wird es einen Skin im Geralt-Look für Diablo 4 geben. Wie dieser im Detail aussieht und ob noch weitere Cosmetics oder ein eigener Battle Pass folgen, ist aktuell noch offen.

Wie bekommt man den Geralt-Skin? Laut Amelia Korzycka sei der Skin verfügbar, sobald der Vorverkauf für den DLC „Songs of the Past“ auf Battle.net beginnt, und zwar für jeden Spieler, der die Erweiterung dort kauft. Wer erst zum offiziellen Release des DLCs im nächsten Jahr zuschlägt, erhalte den Skin ebenfalls, erklärt die Social Media Managerin.

Auf Battle.net könnt ihr „Songs of the Past“ derzeit nur auf die Wunschliste setzen. Das Remaster von The Witcher 3 lässt sich dort bereits für 49,99 € kaufen.

„Oh Boy, noch mehr überteuerte Skins“

Was sagen Spieler dazu? Auf Reddit wird die Ankündigung gemischt diskutiert. Ein Teil der Fans befürchtet etwa in diesem Reddit-Thread, dass das Crossover vor allem teure Shop-Skins nach Diablo 4 bringt.

Andere stören sich in diesem Reddit-Post daran, dass man eine weitere Version von The Witcher 3 erwerben muss, um den Skin zu erhalten – auch wenn manche Fans einwerfen, dass es bei Lieblingsspielen ohnehin normal sei, mehrere Versionen zu besitzen.

Die Kooperation begeistert viele Fans beider Reihen, lässt aber auch Skepsis bezüglich der Monetarisierung aufkommen. Letztlich hängt der Erfolg des Crossovers davon ab, wie fair Blizzard und CD Projekt Red die Inhalte gestalten.

Crossovers sind für Blizzard keine Neuheit: Schon die „World of Warcraft“-Skins in Diablo 4 sorgten für Diskussionen. Damals blieb selbst MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus die Spucke weg, obwohl er für ein gutes Aussehen eigentlich gerne tief in die Tasche greift.