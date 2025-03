Eines der wenigen neuen MMORPGs aus 2025 kostet schon jetzt weniger als ein Kaffee

Mit The Quinfall ist am 24. Januar 2025 ein neues MMORPG auf Steam in den Early Access gestartet. Nur wenige Wochen später könnt ihr euch das Spiel fast umsonst sichern.

Was kostet The Quinfall gerade? Auf Steam könnt ihr euch das MMORPG von Vawraek Technology noch bis zum 10. März 2025 für 1,95 Euro sichern. Normal kostet der EA-Zugang 19,50 Euro. Ihr könnt also 90 Prozent des Originalpreises einsparen.

Was auffällt: Am Wochenende haben offenbar bereits diverse Neugierige zugeschlagen. Laut steamdb.info sind die Spielerzahlen von The Quinfall ab Freitag, den 28. Februar 2025, spürbar angestiegen – von 1.536 auf 4.490 gleichzeitig aktive Spieler (Peak aus den vergangenen 24 Stunden).

21 Minuten Gameplay aus The Quinfall:

Weiterhin viel Kritik, aber der Trend ist positiv

Lohnen sich die knapp 2 Euro? The Quinfall will ein sehr umfangreiches, ambitioniertes MMORPG sein, das so ziemlich jedes Feature bieten möchte, das man irgendwo schon einmal in einem Online-Rollenspiel gesehen hat.

Die Early-Access-Version wirkt jedoch in allen Bereichen sehr unfertig – die nur 22 Prozent positiven Reviews zum Start spiegelten das klar wider. Dass man innerhalb der geplanten sechs Monate den finalen Launch erreichen kann, scheint ob der Masse an Baustellen unrealistisch.

Aber: Der Trend ist positiv. Die 1.453 Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen waren immerhin schon zu 59 Prozent positiv. Diverse Fans loben die Masse an Content, die spürbaren Fortschritte, die das Spiel in den vergangenen Wochen machen konnte, sowie das enorme Potenzial.

Es hagelt aber auch weiterhin viel Kritik zur Monetarisierung (Ingame-Shop, mehrere Abos, hohe Preise für Cosmetics), Technik, Kämpfe sowie die steigende Zahl von Cheatern, die sich schon jetzt negativ auf die Spielerfahrung auswirken sollen. Aufgrund all dieser Probleme ist The Quinfall für mich auch ein heißer Kandidat für ein frühzeitiges Ende: Welche MMOs sterben 2025? Um 5 Spiele mache ich mir Sorgen