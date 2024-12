Das neue MMO The Quinfall hatte es bisher alles andere als leicht. Mit großen Plänen und limitiertem Budget fuhr es während der Beta-Phasen eher durchwachsenes Feedback ein. Am 24. Januar 2025 soll der Early Access an den Start gehen. In diesem Zuge veröffentlichten die Entwickler ein neues Gameplay-Video und wollen damit beweisen, dass sie sich der Kritik angenommen haben.

Was war das Problem mit The Quinfall? Zunächst gab es in der Community die Befürchtung, es könne sich bei dem Spiel um einen Scam handeln. Mit großen Versprechungen und einer schieren Masse an Inhalten und Plänen zogen die Entwickler viele Interessierte an, machten aber auch skeptisch.

Als dann die ersten Beta-Phasen eintrudelten, atmeten die Spieler zunächst auf. Das hielt jedoch nicht lange an, denn The Quinfall entpuppte sich als eine Enttäuschung. Ein bekannter Streamer bezeichnete es sogar als „das schlechteste MMO, das er je gespielt habe“.

Insbesondere die Optik und die Steuerung wurden bemängelt und dass sich einfach kein gutes Spielgefühl eingestellt habe. Nun haben die Entwickler mit einem rund 21-minütigen Video neues Material veröffentlicht, dass nicht nur einen Haufen überarbeitetes Gameplay zeigt, sondern auch den Start des Early Access einläutet und beweisen soll, dass ihnen das Feedback ihrer Spieler wichtig ist.

Das Video seht ihr hier:

Alles neu mit dem „Remastered Mode“

Was haben die Entwickler geändert? Mit ihrer Überarbeitung sind die Entwickler von The Quinfall vor allem das problematische Spielgefühl angegangen. Dabei haben sie im Rahmen eines „Remastered Modes“ speziell die Optik und die Animationen aufgefrischt und glatt gezogen.

Zusätzlich zeigt das Material neue Features, wie das Zähmen und Züchten von Tieren und kooperative Inhalte wie Dungeons. Auch Teile der Story und kompetitiven PvP-Inhalte werden präsentiert. Eines der größten Features des Spiels stellt auch die Möglichkeit dar, ein Haus nach den eigenen Vorstellungen zu bauen und sogar, gemeinsam mit anderen Spielern, ganze Städte zu errichten.

Das rund 21 Minuten lange Video soll einen möglichst umfassenden Einblick in den Early Access des neuen Sandbox-MMOs bieten und Spielern, die bereits an den Beta-Phasen teilgenommen haben, beweisen, dass hier an den Schwächen gearbeitet wurde.

The Quinfall soll euch indes eine riesige Open World mit rund 2.016 km² Fläche bieten. In einem anderen Video hatten die Entwickler zur Zeit der Beta-Phasen bereits erste Einblicke in die verschiedenen Gebiete gegeben: Das MMORPG The Quinfall stellt im Video seine vielseitige Welt vor – zeigt Wikinger-Dörfer und Wüsten-Lager