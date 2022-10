Neues Action-RPG mischt SciFi mit Fantasy – The Last Oricru ist ab heute auf Steam und PS5 spielbar

The Last Oricru ist ein neues Soulslike-Action-RPG mit einem einzigartigen Setting in einer vom Krieg geschundenen Welt mit Science-Fiction- und Fantasy-Elementen. Die Entwickler wollen mit einer starken Story punkten und versprechen, dass jede eurer Entscheidungen das Narrativ beeinflussen wird. Um alle Geheimnisse der Spielwelt zu lüften, müsst ihr die Story wahrscheinlich mehr als einmal durchspielen.

Was ist das Setting von The Last Oricru? Die Handlung des Spiels findet auf Wardenia statt. Die Welt ist vom Konflikt gezeichnet und besticht durch eine Mischung von Fantasy- und Science-Fiction-Elementen.

Drei Fraktionen befinden sich im Krieg miteinander und als Spieler findet ihr euch zwischen den Frontlinien wieder, nachdem ihr ohne Erinnerungen in einer Art Rettungskapsel aufwacht. Sobald ihr die Grundlagen des Kampfes gelernt habt, gehts auch gleich schon ab ins Getümmel.

Ihr müsst euch bald darauf entscheiden, welche der Fraktionen ihr unterstützen wollt. Genauso ist es aber möglich, dass ihr euch keiner dieser Gruppen anschließt. Dann müsst ihr versuchen, euch alleine durchzuschlagen.

Ihr müsst dabei aber immer bedenken, dass jede Entscheidung, die ihr trefft, den weiteren Spielverlauf beeinflussen wird. Euer Einfluss auf den Ausgang der Story ist dabei eines der größten Features und soll dafür sorgen, dass der Wiederspielwert des Titels steigt.

Von wem wird das Spiel entwickelt? Als Publisher von The Last Oricru zeigt sich Prime Matter (via Steam) verantwortlich, unter anderem bekannt durch Kingdom Come Deliverance.

Seht euch hier den Release-Trailer zu „The Last Oricru“ auf YouTube an:

Das Kampfsystem erinnert an frühe Dark-Souls-Titel

Gibt es einen Multiplayer? The Last Oricru bietet euch die Möglichkeit, die Welt von Wardenia alleine oder mit Freunden zu erkunden. Für Koop spielt es dabei keine Rolle, ob ihr zusammen auf dem Sofa sitzt oder online zusammen zockt.

Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad dabei ganz an euere Fähigkeiten anpassen. Die Entwickler wollen damit sowohl Hardcore-Fans von Spielen wie Dark Souls oder Elden Ring abholen, als auch Fans von RPGs ansprechen, die es gerne etwas ruhiger angehen.

So schwer ist das Spiel: The Last Oricru bietet euch neben einer spannenden Story auch zahlreiche Bosskämpfe, Rätsel und Geheimnisse. Doch anders als bei den großen Vorbildern gibt es keine Checkpoints – das Spiel speichert automatisch.

Damit wollen die Entwickler die Signifikanz unterstreichen, die euren Entscheidungen zukommt. Ihr könnt nicht einfach zum letzten Speicherstand zurückkehren, um eine andere Dialogoption zu wählen.

So funktioniert das Kampfsystem: Kämpfe in The Last Oricru erinnern an Titel wie Dark Souls oder Bloodborne. Als Ausrüstung dienen euch Schwerter, Schilde, Äxte, Pfeil und Bogen oder Stäbe. Eure Waffen könnt ihr zusätzlich mit Elementar-Magie verstärken. Spielt ihr im Koop, dann erlaubt euch das Kampfsystem einzigartige Kombinationen. Je besser ihr euch mit eurem Mitspieler koordiniert, desto vernichtender können eure Angriffe wirken.

Lasst uns euren ersten Eindruck vom Spiel da und schreibt einen Kommentar zum Thema.

Ein cooles Konzept alleine reicht nicht für Erfolg: Das MMO Babylon’s Fall stirbt nach nicht mal einem Jahr – „Destiny im Mittelalter-Look“ war ein Flop auf Steam.