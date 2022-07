RPG-Fans bekommen 7 spannende Spiele für PS4 und PS5 im PS Store für unter 15 Euro

Rollenspielfans können sich bei den aktuellen Angeboten im PS Store mit richtig viel Nachschub eindecken. Darunter mit diesen 7 Spielen!

Geniale Rollenspiele für weniger als 15 Euro? Der aktuelle Sale im PSN macht es möglich. Und einige der besten Titel, die ihr während dem kaufen könnt, findet ihr in der folgenden Liste. Ganz egal, ob ihr moderne RPGs sucht, die mehr auf Action setzt, oder die klassische, rundenbasierte Variante bevorzugt: Hier werdet ihr fündig!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 21. Juli, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Wasteland 3

Genre: CRPG | Entwickler: inXile Entertainment | Release-Datum: 28. August 2020 | Spielzeit: 37 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Wasteland 3 ist ein Rollenspiel der alten Schule. Hier erkundet ihr mit einer Party bestehend aus bis zu vier Charakteren das post-apokalyptische Colorado, wo ihr zunächst für den so genannten Patriarchen arbeitet und Aufträge erfüllt. Wie sich die Story entwickelt, ist allerdings von euren eigenen Entscheidungen abhängig.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel richtet sich klar an Fans von klassischen RPGs, die lieber rundenweise taktisch vorgehen, statt sich mit Echtzeitkämpfen herumzuschlagen. Zudem ist die Geschichte selbst ein Schwerpunkt und kann vor allem mit ihrer Erzählung punkten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Wasteland 3 gibt es derzeit für gerade mal 9,99 und damit 75 Prozent günstiger als die UVP von 39,99 Euro.

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Genre: JRPG | Entwickler: Level-5 | Release-Datum: 20. September 2019 | Spielzeit: 45 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ni No Kuni: Wrath of the White Witch entstand in Zusammenarbeit mit dem renommierten Studio Ghibli, wodurch es aussieht wie ein spielbarer Film von Hayao Miyazaki. In der Rolle von Oliver begebt ihr euch hier in eine Fantasiewelt, um den Tod eurer Mutter zu verhindern. Denn sämtliche Taten in der Paralleldimension wirken sich auf die echte Welt aus.

Für wen lohnt sich das Spiel? JRPG-Fans haben hier genauso einen Pflichttitel wie Ghibli-Fans. Aber selbst wenn ihr der Grafik nicht zugeneigt sein solltet, bekommt ihr hier eine spannende Story und spannendes Gameplay.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im aktuellen Sale gibt es das Spiel im Vergleich zur UVP von 49,99 Euro ganze 75 Prozent günstiger, weswegen ihr hier nur noch 9,99 Euro zahlt.

Kingdom Come: Deliverance

Genre: Action-RPG | Entwickler: Warhorse Studios | Release-Datum: 13. Februar 2018 | Spielzeit: 41 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Come: Deliverance schickt euch in das Mittelalter Böhmens. Hier erkundet ihr eine offene Welt, nachdem eure Heimat von einer feindlichen Armee attackiert wurde. Welchen Weg ihr schließlich im weiteren Verlauf des Spiels wählt, ist dank eines Klassensystems euch überlassen. Ihr könnt etwa Krieger, Barde oder Dieb werden, aber auch einfach eine Kombination aus allen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend des Settings sind hier Mittelalterfans besonder gut aufgehoben. Und dank der offenen Welt könnt ihr euch sehr gut einleben und die dichte Atmosphäre genießen. Rollenspieler freuen sich hingegen über die zahlreichen Möglichkeiten, euren Charakter zu designen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Kingdom Come: Deliverance bekommt ihr im Angebot gerade 75 Prozent günstiger. Es kostet nur noch 7,49 Euro statt der UVP von 29,99 Euro.

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 15. Mai 2015 | Spielzeit: 75 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy 10 gilt bei vielen Fans der Serie als der bisher beste Teil. Aber auch 10-2 kann mit seinem interessanten Klassensystem, das es euch erlaubt im Kampf die Fähigkeiten zu ändern, beeindrucken. Und beide Spiele gibt es in einem einzigen Bundle als HD-Remaster mit verbesserter Grafik.

Für wen lohnt sich das Spiel? Da Final Fantasy 10 ein neues Kapitel in der langlebigen Reihe aufschlägt, ist es gerade für all jene geeignet, die der Serie eine Chance geben wollen. Mit dem HD-Remaster werden aber auch langjährige Fans glücklich, die den Klassiker nochmal in modern erleben wollen, um so in Erinnerungen zu schwelgen. Denn das Gameplay selbst ist keinen Tag gealtert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das HD Bundle mit Final Fantasy X und X-2 ist derzeit um 50 Prozent reduziert. Statt der UVP von 29,99 Euro, zahlt ihr nur noch 14,99 Euro.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Genre: CRPG | Entwickler: Obsidian Entertainment | Release-Datum: 28. Januar 2020 | Spielzeit: 43 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Pillars of Eternity und dessen Nachfolger Deadfire erzählen die Geschichte des Watchers. Einer Person, die die Seelen der Verstorbenen sehen und mit ihnen interagieren kann. Die Geschichte beginnt in Eora, wo Kinder ohne Seelen geboren werden. Ihr macht euch auf, den Fluch zu untersuchen. Teil 2 schließt direkt 5 Jahre nach diesen Ereignissen an, als ein uraltes Übel wieder erwacht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Fans von isometrischen Rollenspielen im Stil von Baldur’s Gate seid, dann ist Pillars of Eternity einer der besten Vertreter, die ihr bekommen könnt. Doch auch die Story allein kann überzeugen und euch mitreißen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Pillars of Eternity und Deadfire sind derzeit beide gesenkt. Beim zweiten Teil spart ihr gleich 75 Prozent im Vergleich zur UVP von 59,99 Euro. Ihr bekommt es also bereits ab 14,99 Euro.

Yakuza 0

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. Januar 2017 | Spielzeit: 31 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Yakuza 0 ist das Prequel zur beliebten Yakuza-Reihe und heutzutage der beste Einstieg in die Franchise. Hier erlebt ihr, wie die beiden Yakuza Kiryu Kazuma und Majima Goro sich in ihren jungen Jahren in den Gefilden der Yakuza rumschlugen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dank der filmreifen Inszenierung ist Yakuza etwas für euch, wenn ihr auf actionreichen Gangsterfilme steht. Das Kampfsystem kann aber ebenso überzeugen und richtet sich gerade an Fans von Prügelspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Yakuza 0 bekommt ihr aktuell für 5,99 Euro. Das heißt, dass ihr im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro gleich 70 Prozent spart.

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Genre: CRPG | Entwickler: Owlcat Games | Release-Datum: 18. August 2020 | Spielzeit: 78 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Auch Pathfinder: Kingmaker ist eines der modernen CRPGs, die um eure Gunst buhlen. Und dazu auch noch ein richtig gutes. Das basiert auf dem berühmten Pathfinder-Franchise und macht euch zum Baron in den Stolen Lands, wodurch ihr jetzt euer Reich verwalten und erweitern müsst. Wie genau sich die Geschichte dabei entfaltet, hängt ganz von euren Entscheidungen ab.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das geschieht über klassische Rollenspielkämpfe, die aber nicht zwangsläufig rundenbasiert ablaufen müssen. Denn ihr habt die Möglichkeit auch in einen Echtzeitmodus zu wechseln. Somit habt ihr die Wahl, ob ihr ruhigere Kämpfe wollt, oder alles auf Action setzt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Pathfinder: Kingmaker gibt es im Angebot 75 Prozent günstiger als die UVP. Statt 39,99 Euro zahlt ihr nur noch 9,99 Euro.

