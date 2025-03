The Division 2 hat mehr Spieler auf Steam als in den letzten 2 Jahren und dreht bei Twitch auf

Ubisoft feiert bei seinem eigentlich fast schon stillgelegten Loot-Shooter The Division 2 den sechsten Geburtstag und zeigt sich großzügig. Man verteilt kräftig Geschenke. Fünfmal schneller als normalerweise können Spieler leveln. Das ist gut für die Spielerzahlen auf Steam und die Zuschauerzahlen auf Twitch. So viele Spieler auf Steam wie jetzt hatte The Division 2 seit zwei Jahren nicht mehr.

Was ist bei The Division 2 los? Bei The Division 2 kommt grade einiges zusammen. Sie feiern den 6. Geburtstag und Ubisoft verteilt einige Geschenke:

Vom 11. März bis zum 18. März läuft eine Woche lang ein „Globales Event“, bei dem jeder Spieler fünfmal so viele Erfahrungspunkte verdient wie sonst.

Es gibt auch einige Geschenke: etwa einen speziellen Rucksack zum Geburtstag.

Außerdem sind „Twitch Drops“ aktiv, die Spielern besondere Belohnungen geben, wenn sie in der Woche insgesamt 3 Stunden lang auf Twitch Leuten zuschauen, die diese Drops aktiviert haben. Als Spezialpreis gibt es einen Universal Weapon Skin

Und zusätzlich ist The Division auf Steam noch im Sonderangebot: Das Spiel ist auf 7,50 € heruntergesetzt. Für 10,78 € bekommt man The Division 2 und den sehr guten ersten Teil noch obendrauf.

Im Video zum 6. Geburtstag zeigt man auch erste Bilder zum neuen DLC:

Spielerzahlen von The Division 2 so gut wie seit 2 Jahren nicht mehr

Diese Auswirkungen hat das: Auf Steam sind die Spielerzahlen um etwa 33 % gestiegen. In der Spitze erreichte man 6.820 Spieler, so viele hatte man zuletzt im Mai 2023.

Auf Twitch sind die Zuschauerzahlen in den letzten 3 Tagen um 89 % gestiegen. In Deutschland streamt etwa CharlesCineaurant den Shooter, hat hier im Schnitt 640 Zuschauer und erreichte einen Peak von 1.023.

Charles hält The Division 2 die Treue.

Massive feiert 6 Jahre „unglaubliche Reise von The Division 2“

Das steckt dahinter: Die Entwickler von Massive machen aus dem Geburtstag eine große Nummer und erklären, wie toll das Spiel laufe und wie treu die Fans sind. Da muss man schon etwa die Augenbrauen heben.

The Division 2 hat den Fehler gemacht, die Entwicklung vor einigen Jahren praktisch einzustellen, damit das Team Zeit für Hollywood-Verfilmungen wie Avatar und Star Wars hatte. Davon hat sich The Division 2 nie wieder richtig erholt.

Das Franchise soll zwar weitergehen, aber faktisch ist The Division 2 seit vielen Jahren in einer Art Wartungsmodus. Das Spiel kam auch erst sehr spät auf Steam, daher sind die Zahlen dort wenig aussagekräftig.

Man kann wohl davon ausgehen, dass die maximal 6.800 Spieler, die The Division 2 heute auf Steam spielen, nur ein Bruchteil der Spieler sind, die das Game zum Release vor 6 Jahren gespielt haben: So steht es um The Division 3, das ungeliebte Stiefkind von Ubisoft