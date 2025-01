The Division 2 gibt nach langem Warten endlich erste Infos zum neuen DLC, aber Fans fällt sofort ein Fehler auf

Ubisoft hat endlich neue Informationen zum kommenden DLC von The Division 2 veröffentlicht, aber das neue Bild enthält einen Fehler.

Was ist das für ein DLC?

Bereits im April 2023 hat Ubisoft im Rahmen des Division-Days einen neuen DLC zu The Division 2 angekündigt. Einen Namen, den Story-Fokus oder den Handlungsort kannten wir noch nicht.

Ursprünglich sollte dieser DLC im Verlauf des 5. Jahres erscheinen. Wurde seither jedoch mehrfach verschoben.

Neben einer narrativen Fortsetzung der Geschichte soll der DLC neue Zonen, Haupteinsätze und Endgame-Strukturen bieten.

Die jüngste Verschiebung des DLCs erfolgte am 28. Januar 2025. Ubisoft gab bekannt, dass der DLC nicht mehr während Jahr 6 erscheint, nannten aber kein Release-Datum. Bis dahin wolle sich das Team zusätzliche Zeit nehmen, um den DLC weiter zu verfeinern, um die bestmögliche Spielerfahrung liefern zu können.

Es geht dahin zurück, wo in Division 1 alles begann

Was sind die neuen Infos zum DLC? Ubisoft hat eine kleine Vorschau zu dem DLC auf X.com gepostet. In der Mitteilung schreiben die Entwickler: „Wir kehren nach New York zurück. Der ‘Battle for Brooklyn’-DLC wird dieses Jahr erscheinen.“

Dazu teilten sie ein Bild, das drei Agenten in New York zeigt. Im Hintergrund ist die Manhattan Bridge zu sehen:

Teaser-Bild zu “Battle for Brooklyn”, dem kommenden DLC für The Division 2

Insgesamt bietet uns der kurze Post von Ubisoft 3 neue Informationen zu dem DLC:

Den Namen des DLC: Battle for Brooklyn Den Handlungsort: Es geht zurück nach New York, genauer gesagt nach Brooklyn Den Release-Zeitraum: Der DLC ist trotz Verschiebung noch für das Jahr 2025 angesetzt

Brooklyn war das Startgebiet von The Division 1, in dem Spieler das Tutorial absolvierten und sich erstmalig mit den Spielmechaniken vertraut machten. Anschließend ging es weiter nach Manhattan, in dem der Großteil des Loot-Shooters spielte.

Nach Manhattan kehrten Spieler bereits mit dem DLC „Warlords of New York“ zurück, der 2020 für The Division 2 erschien. Der Haupthandlungsort des Sequels ist Washington DC. Jetzt geht es zum ersten Mal seit The Division 1 wieder nach Brooklyn.

Fans finden Fehler und meckern über mangelnde Infos

Was sagt die Community zu den neuen Infos? So richtig überzeugen konnte die kleine Vorschau des DLCs nicht. Da es nicht viele neue Informationen gab, wurde ein Fehler in dem Bild zum Gesprächsthema der Fans. Ein User schreibt auf Reddit: „Ich weiß genau, dass man mit einer Minigun nicht in Deckung gehen kann!“

Auf dem Teaser-Bild des DLCs sind drei Agenten abgebildet, einer davon ist mit einer Minigun bewaffnet. Der Agent mit der Minigun ist in der Hocke an ein Taxi gelehnt und nutzt dieses als Deckung – was im Spiel mit einer Minigun nicht möglich ist. Ein anderer Nutzer fasst passend zusammen: „Der einzige, der in Deckung ist, ist der, der nicht in Deckung sein kann.“

Zudem hätten sich viele Spieler mehr Hinweise auf den neuen DLC gewünscht.

KillerSneak fragt zynisch: „Also, wo ist die Vorschau?“ – via X

CasualNyl ist enttäuscht: „Wir hatten wirklich auf mehr Informationen gehofft, und die zurückhaltenden PR-Antworten haben nicht gefruchtet. Bei einem 6 Jahre alten Spiel ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um bescheiden zu sein und zu verbergen, was kommen wird.“ – via X

lazurusrem ist ätzt: „Ihr wollt uns also sagen, dass wir nach 3 Jahren ein Poster bekommen? […] Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, wäre eine Untertreibung.“ – via X

LtBuzzLitebeer ist verwundert: „Ich scrollte durch die Kommentare und dachte, ich hätte den Link verpasst. Okay, die Grafik ist also der Höhepunkt.“ – via X

Insgesamt ist in der Community in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer wieder zu vernehmen, dass sich viele Spieler ein baldiges Ende von The Division 2 wünschen und Ubisoft stattdessen endlich auf The Division 3 übergeht. Wie da Stand ist, erfahrt ihr auf MeinMMO: So steht es um The Division 3, das ungeliebte Stiefkind von Ubisoft