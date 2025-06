In einem neuen Survival-RPG auf Steam müsst ihr von einem feindlichen Planeten entkommen und euch mit euren eigenen Klonen herumschlagen

The Alters ist ein kommendes Survival-RPG auf Steam mit Basenbau-Elementen auf einem tödlichen Planeten. Eure Aufgabe ist es von dem Planeten zu entkommen und dafür nutzt ihr einen Quantencomputer und viele Klone von euch selbst.

Was ist The Alters für ein Spiel? In The Alters nehmt ihr die Rolle des Arbeiters Jan Dolski ein. Ihr seid der letzte Überlebende einer abgestürzten Expedition und müsst nun auf einem feindlichen Planeten überleben. Alleine wäre das Vorhaben aber fast unmöglich, und deshalb nutzt ihr einen Quantencomputer sowie die Substanz Rapidium, um alternative Versionen eurer Selbst zu simulieren und zu klonen.

Um zu überleben, müsst ihr dann Ressourcen sammeln, eure Basis erweitern und versuchen eure Truppe bei Laune zu halten, denn auch wenn sie alternative Versionen von euch selbst sind, so unterscheiden sie sich charakterlich alle von ihrem Original – das kann dann für verzweigte Handlungsstränge sorgen und eure Reise sowie das Ende eures Durchgangs verändern.

Hier findet ihr den Gameplay-Trailer zu The Alters:

Sich selbst zu spielen war noch nie so schwierig

Was macht The Alters besonders? Es ist vor allem der Mix aus dem dystopischen Survival-Setting sowie der emotionalen Erzählung des Protagonisten, wie sich sein Leben verändern würde, hätte er eine Entscheidung in der Vergangenheit anders getroffen.

Zudem ist die Erkundung des Planeten von Mysterien übersät. Viele Anomalien halten Geheimnisse bereit, die ihr lüften könnt, doch die Erkundung ist gefährlich. Je nachdem wie riskant ihr vorgeht bei euren Entdeckungsreisen, könnt ihr den sofortigen Tod, strahlungsbedingte Verletzungen oder sogar den Zerfall von Raum und Zeit selbst riskieren.

Was sagen Kritiker zum Spiel? Das Spiel erhält auf Metacritic eine solide 85er-Wertung. Viele Kritiker loben dabei die Komplexität der Erzählung durch die Klone. Folgendes lässt sich vernehmen:

„Während Management ein zentraler Aspekt von The Alters ist, wird der Umgang mit komplexen Persönlichkeiten immer wichtiger, je mehr Zeit verstreicht.“ – gameliner.nl, mit einer 80er-Wertung.

„Es hat zwar seine Schwächen, da etwas Tiefe im Basisaufbau zugunsten der narrativen Ebene eingetauscht wurde, aber das Spielerlebnis ist insgesamt dennoch äußerst lohnend. Und das Beste: Angesichts der visuellen Qualität und des hohen Wiederspielwerts ist es ein fantastisches Angebot.“ – game8.co, mit einer 82-Wertung.

„Es ist schwierig, näher darauf einzugehen, warum ‘The Alters’ so großartig ist, ohne das Erlebnis zu verderben – es ist wirklich ein Spiel, das man am besten mit möglichst wenigen vorgefassten Meinungen genießt.“ – gamerant.com, mit einer 100er-Wertung.

Wann kommt der Release? Der Release ist auf den 13. Juni 2025 um 15 Uhr deutscher Zeit geplant. Das Spiel hat auf Steam noch keinen Preis, doch auf Xbox kostet es 34,95 €, Wer andere Survival-Games sucht, für den haben wir genau die richtige Liste auf MeinMMO: Die 30 besten Survival-Games 2025 für PS5, Steam und Xbox