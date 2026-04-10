Tabletop-Spieler verschafft sich „unfairen Vorteil” in Warhammer 40.000, Tausende verlieben sich in seinen Krieger

Die Community von Warhammer 40.000 hat einen neuen Liebling gefunden. Der neueste Krieger der Armee eines Tabletop-Spielers erobert gerade Tausende Herzen und wird als „unfairer Vorteil” betitelt.

Wer ist der neue Krieger der Armee? Im Subreddit zu Warhammer 40.000 tauchten Bilder eines Kriegers der Tyraniden auf. Tyraniden sind eine Insektenspezies und eine der größten Bedrohungen des Universums von Warhammer. Bei dem selbsterstellten Modell handelt es sich um Wormy.

Doch Wormy ist nicht einfach nur süß, er ist sogar so süß, dass ihm reihenweise Tabletop-Spieler zu Füßen liegen, obwohl ein Wurm nicht einmal Füße hat. Aber macht euch lieber selbst ein Bild von Wormy.

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Wormy wird dabei als neuestes Mitglied seiner Tyraniden-Armee vorgestellt. Zusätzlich bittet der User um Feedback zu seiner Maltechnik. Bei Wormy testete er das sogenannte „Glazing“ aus. Das ist eine Technik, bei der mehrere Schichten mit einer stark verdünnten Farbe aufgetragen werden.

Dadurch soll es einen angenehmen Verlauf der Farben geben, wie bei Wormy am Übergang von der violetten Chitinplatte zu seinem Kopf zu sehen ist. Auch die leichten Schatten zwischen den einzelnen kugelförmigen Körpersegmenten wurden mit dieser Technik gemalt.

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Tausende haben sich schlagartig in Wormy verliebt

Was sagt die Warhammer-Community zu Wormy? Insgesamt konnte der Beitrag schon über 9.300 Upvotes sammeln (Stand: 10. April 2026, um 8:30 Uhr). Nachdem der Post veröffentlicht wurde, gab es eine Menge Kommentare von anderen Warhammer-Fans, die sich in Wormy verliebt haben sollen.

Der Top-Kommentar mit 1.000 Upvotes zeigt ein bearbeitetes Bild mit Wormy im Fokus und schreibt: „Ich kenne Wormy zwar erst seit anderthalb Tagen, aber wenn ihm irgendetwas passieren würde, würde ich jeden in diesem Raum umbringen und danach mich selbst.“ Dabei handelt es sich um eine eigene Wormy-Version eines Memes aus der Serie Brooklyn 99.

Ein weiterer Reddit-User würde laut eigenen Aussagen dem Postersteller niemals erlauben, Wormy mit in eine Runde Warhammer gegen ihn zu nehmen. Seine Begründung: Wormy sei einfach zu süß, um ihn zu töten, und stelle habe damit einen echten „unfairen Vorteil”.

Was haltet ihr von Wormy und habt ihr eventuell sogar selbst eigene Krieger für eure Warhammer-Armee erstellt?

Neben Miniaturen wie Wormy, der vielen Spielern ans Herz gewachsen ist, gibt es noch viele andere interessante oder sogar seltene Modelle. Ein Reddit-User mit wenig Warhammer-Erfahrung hat sich ein cooles Spielzeug für nur 22 Euro besorgt. Dass es sich dabei um eine seltene und wertvolle Miniatur von vor 30 Jahren handelt, war ihm nicht bewusst: Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz