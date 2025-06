T1 qualifiziert sich für das wichtigste LoL-Turnier vor den Worlds, dominiert ehemaligen Teamkollegen

Die MSI steht in League of Legends an und die meisten Teams haben sich für das wichtige Turnier qualifiziert. Das legendäre T1 musste sich in einem letzten Match aber erst einmal dafür qualifizieren. Man traf auf Hanwha Life und einen ehemaligen Teamkollegen, mit dem man schon 2-mal Weltmeister wurde.

Was war das für ein Match? Ende Juni starten die Mid-Season Invitationals 2025. Das ist nach den Worlds das wichtigste Turnier des Jahres, weil sich der erste Platz direkt für die Weltmeisterschaft 2025 qualifizieren kann.

6 Teams aus Südkorea mussten sich in der LCK für 2 Plätze qualifizieren. Gen.G, die aktuell eine ziemlich beeindruckende Serie haben, konnten sich in Runde 3 der LCK Road zu MSI direkt einen Platz sichern. In der vierten und letzten Runde traf T1 auf Hanwha Life, die auf der Toplane den ehemaligen Teamkollegen Zeus hatten, mit dem Faker schon 2 Worlds gewann.

Obwohl T1 in vorherigen Begegnungen mit ihren Rivalen scheiterte, konnten sie sich diesmal von der besten Seite zeigen und sich für die MSI qualifizieren.

T1 dominiert die Begegnung

Wie lief das Match? Hanwha Life galt als ziemlich schwieriger Gegner für T1. Sie gewannen den diesjährigen LCK Cup und auch First Stand. Die letzten 2 Begegnungen mit T1 konnte HLE auch ohne Niederlagen gewinnen. Doch T1 rächte sich jetzt, am 15.06.2025.

Das erste Match des Tages konnte T1 nach 31 Minuten mit einem Goldvorteil von 15.000 Gold gewinnen. Während T1 ganze 22 Kills hatte, konnte HLE nur 4 erreichen. Vor allem Gumayusi mit 8 und Oner mit 10 Kills waren ziemlich beeindruckend.

Das zweite Match war mit 24 Kills für T1 und 16 Kills für HLE knapper, doch T1 konnte nach 33 Minuten mit einem Goldvorteil von 8.000 Gold gewinnen. Vor allem Doran überzeugte mit 9 zu 3 auf Ambessa, Faker Fans konnten sich auf einen Ryze-Pick freuen.

Im letzten Match dominierte T1 wieder mit einem enormen Goldvorteil. Nach 25 Minuten endete das Spiel und T1 hatte knapp 56.000 Gold und damit einen Vorteil von fast 20.000 Gold. HLE schaffte es nur, 3 Kills zu erreichen, während T1 mit 29 Kills glänzte. Doran, Oner und Gumayusi schafften es sogar, das Spiel ohne Tod zu gewinnen.

Damit ist T1 mit Gen.G zusammen der zweite MSI-Vertreter aus Südkorea.

Wie geht es weiter? Am 27.06.2025 startet das erste Match der MSI 2025. Welche Teams aufeinandertreffen, ist noch unbekannt, da sich noch nicht alle Teams qualifiziert haben. Wie es für T1 laufen wird, bleibt abzuwarten. Letztes Jahr flog man gegen das chinesische BLG raus: LoL: Einen Tag, nachdem Faker die Europäer aus dem MSI 2024 gekickt hat, muss der Weltmeister selbst die Koffer packen