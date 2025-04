LoL: Wir wissen jetzt, welche Skins die Spieler von T1 für die Worlds 2024 wählen, aber Faker enttäuscht

Die 5 Spieler von T1 sind 2024 Weltmeister in League of Legends geworden und können sich aussuchen, für welchen Champ sie ihre Skins erhalten. Jetzt ist geleakt worden, für welche Charaktere in LoL sich Faker, Gumayusi, Zeus, Keria und Oner entschieden haben. Mit den Skins für T1 wird im August 2025 gerechnet. Wer alle haben will, muss etwa 100 € zahlen.

Für welche Weltmeister-Skins hat sich T1 entschieden? Laut einem Tweet von League of Legends Leak und weiteren Quellen fällt die Wahl der Spieler auf (via x):

Top Zeus – Gnar

Jungle Oner – VI

Mid Faker – Prestige Yone (Faker wurde MVP und kriegt daher einen besonderen Skin)

ADC Gumayusi – Varus

Support Keria – Pyke

Faker ist schon so lange so erfolgreich, dass er eine Menge eigene Skins in LoL hat:

Skins von T1 könnten im August 2025 zu League of Legends kommen

Wie läuft das mit den Skins? Wer Weltmeister in LoL wird, darf sich von Riot Games einen Skin für einen Champ seiner Wahl wünschen. Dabei muss der Spieler aber den Champ während des Turniers gespielt haben. Wer MVP im Finale wird, der bekommt einen besonderen Prestige-Skin.

Wann kommen die Skins? Man rechnet mit den Skins im August 2025. Zu dem Zeitpunkt kamen auch die Skins im letzten Jahr.

Wer alle Skins will, wird ordentlich zahlen müssen

Was kosten die Skins? Auch hier orientierten wir uns an Erfahrungswerten:

Das komplette Skin-Bundle mit den Chromas dürfte 13.220 RP kosten. Das sind ungefähr 100 Euro.

Ein einzelnes Skin-Bundle mit Chroma und Player Icon wird 2.530 RP kosten – ungefähr 22 €.

Ein reiner Skin 1.350 RP – ungefähr 11 €.

Drei Spieler von T1 haben sich die Skins geholt, von denen sie nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft angedeutet haben, dass sie die Champs in Betracht ziehen. Oner, Gumayusi und Keria hatten beide jeweils zwei mögliche Champs genannt und sich für einen von denen entschieden.

Top-Laner Zeus, der T1 mittlerweile verlassen hat, wollte eigentlich Gragas, Camille oder Ornn nehmen, entscheidet sich jetzt aber für Gnar.

Von Faker gab es aber im November 2024 keine Aussage zu seiner Präferenz. Er wollte Fans entscheiden lassen.

Trotz spektakulärem Play mit Galio entscheidet sich Faker für den falschen Champ

Was ist die Enttäuschung? Viele hatten darauf gehofft, dass sich Faker für den Helden Galio entscheidet: Denn mit ihm verbindet Faker eine besondere Historie, schon vor vielen Jahren hatte Faker mit Galio so überragend gespielt, dass Gegner Xiahou angeblich ein Galio-Trauma davontrug, das später der deutsche Toplaner BrokenBlade ausnutzte.

Mit diesem Champ hatte Faker im Finale der Worlds 2024 die entscheidenden Plays gemacht, die mittlerweile legendär sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Doch offenbar hat sich Faker für Yone entschieden. Ironischerweise ist Faker dafür bekannt, selbst keine Skins zu nutzen, sondern nur das Original zu spielen. LoL: Faker verkauft in einer Stunde Items im Wert von 10 Jahresgehältern normaler Menschen – Würde seinen 450€-Skin selbst nie nutzen