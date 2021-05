Swords of Legends: Wir verlosen 500 Keys für die Closed Beta des neuen MMORPGs

Am 21. Mai startet die Closed Beta zum neuen MMORPG Swords of Legends Online. Wir von MeinMMO verlosen 500 Beta-Keys, die sowohl für den ersten Test im Mai als auch für die zweite Beta im Juni funktionieren.

Was ist Swords of Legends? Das neue MMORPG führt euch in eine asiatische Welt, in der ihr gegen das Böse kämpfen müsst. Dabei habt ihr die Wahl aus 6 verschiedenen Klassen, die ohne Gender Lock genutzt werden können.

Swords of Legends setzt auf ein actionreiches Kampfsystem, das ihr in der offenen Welt, in Dungeons und Raids und im PvP verwenden könnt. Euch erwarten außerdem einige interessante Life-Skills, die sich teilweise vom klassischen Handwerk in anderen MMORPGs unterscheiden. So könnt ihr durch sie auf die Kopfgeldjagd nach Weltbossen gehen oder gegen andere Spieler in einem Kartenspiel antreten.

Ein besonderes Highlight von Swords of Legends ist die Grafik, die wunderschön aussieht und sehr detailreich ist.

Das erwartet euch in der Beta: Die erste Beta läuft vom 21. Mai um 14:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 25. Mai am Vormittag. In dieser Beta könnt ihr alle Inhalte des Spiels ausprobieren:

Ihr könnt das Max-Level erreichen

9 Story-Kapitel mit zahlreichen Quests erleben

Biografien abschließen, die euch interessante Hintergrundgeschichten erzählen

Alle Spiel-Systeme und Charakter-Aufwertungen ausprobieren

Allianzen gründen und beitreten

5 Dungeons abschließen

Die 5 verschiedenen PvP-Modi ausprobieren (hierfür ist jedoch das Max-Level nötig)

Euch in verschiedenen PvE- und PvP-Minispielen messen

Um an der Beta teilzunehmen, braucht ihr aber einen der begehrten Keys oder müsst Swords of Legends vorbestellen (das günstigste Paket liegt bei 40 €).

Allerdings wird in dieser Beta noch nicht alles perfekt laufen. Die Entwickler haben bereits eine Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht, darunter einige Übersetzungs-Fehler und die Vertonung, die teilweise noch chinesisch ist. Zum Release soll Swords of Legends dann auf Englisch vertont und der Text auf Deutsch lokalisiert sein.

Wie bekomme ich einen Key? Um bei der Verlosung mitzumachen, müsst ihr euch nur einen Account hier auf MeinMMO erstellen und einen Kommentar unter diese News schreiben. In diesen Kommentar schreibt ihr bitte, worauf ihr euch bei Swords of Legends am meisten freut.

Bei diesem Gewinnspiel gilt die Regel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Sobald 500 korrekte Kommentare abgeschickt wurden, werden wir die Verlosung beenden. Die Keys werden dann so schnell es geht verschickt. Sie sind außerdem automatisch gültig für den zweiten Test im Juni.

Weitere Details rund um die Beta von Swords of Legends Online findet ihr hier.

Viel Glück und viel Spaß beim Testen!