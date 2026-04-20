Sword Art Online bekommt einen neuen Film, macht aus dem Helden einen mutmaßlichen Spieler-Killer

Der Fantasy-Anime Sword Art Online kehrt mit einem neuen Anime zurück. Doch in dem 110-minütigen Film ist Kirito nicht der strahlende Held, sondern wird verdächtigt, ein Player-Killer zu sein.

Was ist das für ein Film? Wer auch nur im Geringsten irgendwas mit Animes zu tun hat, der dürfte die Prämisse von Sword Art Online kennen. In dem Anime erscheint nämlich das innovative Virtual-Reality-Rollenspiel Sword Art Online, das mit einem Nerve Gear gespielt wird.

Dabei handelt es sich um einen modernen Helm, der die Gehirnströme der Nutzer nutzt, um alle fünf Sinne in eine virtuelle Welt zu verfrachten, während der echte Körper regungslos in der realen Welt bleibt. Das nutzt jedoch ein Fiesling für sich aus, um die Spieler der Reihe nach umzubringen.

Die ersten 10.000 Spieler können sich nämlich plötzlich nicht mehr ausloggen. Sollten sie in der virtuellen Realität sterben, so wird dem Gehirn im echten Leben mit der Hilfe des Helms ein Todesstoß versetzt.

Im Film Sword Art Online: Unanswered//butterfly, der extra für das neue Videospiel erstellt wurde, erleben wir nun die Geschichte aus der Perspektive von Emirun und Rex. Im Gegensatz zum Anime wurde der Film in 3D-CGI-Optik gehalten und ist Teil der Ultimate Edition des Videospiels.

Normalerweise verfolgt die Serie die Erlebnisse von Kirito und Asuna. Die beiden versuchen, dieses Drama zu überleben, und kommen sich dabei liebestechnisch immer näher. Doch der neue Anime-Film stellt den strahlenden Helden plötzlich als Bösewicht dar.

Video starten Sword Art Online: Unanswered//butterfly macht aus dem Helden Kirito einen Player-Killer

Kirito wird vom Helden zum Player-Killer

Was ist mit Kirito los? In den Trailern und der Geschichte des Films wird Kirito tatsächlich als Player-Killer dargestellt. Dabei handelt es sich um einen Spieler, der andere Menschen angegriffen oder getötet hat. Das bedeutet dann wiederum, dass sie auch im echten Leben gestorben sind.

Dass Kirito zu so etwas imstande ist, schockiert Asuma und die neuen Charaktere. Emirun und Rex gehen deshalb bei Asuna in die Schwertkunst-Lehre und versuchen herauszufinden, was wirklich hinter diesem Player-Killer-Vorfall steckt.

Ob Kirito wirklich zu so etwas imstande ist, lässt sich erst mit dem Release des Films sagen.

Wie kann ich den Film sehen? Der Film ist Teil der Ultimate Edition von Sword Art Online: Echoes of Aincrad und erscheint dementsprechend zeitgleich mit dem Videospiel am 10. Juli 2026. Ein Release für Streamingdienste oder das Kino wurde bislang noch nicht angekündigt.

Neben Sword Art Online hat sich der Manga-Schöpfer auch anderen Projekten gewidmet, die in einer virtuellen Realität spielen. Sein anderes bekanntes Werk wird demnächst ebenfalls als Anime veröffentlicht: Sword Art Online gilt als Vorreiter von Animes mit fragwürdigen Inhalten, jetzt stellt der Macher sein neues Werk vor