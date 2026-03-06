Frisch enthülltes Spiel eines Animes hat jetzt schon Potenzial für einen Hit, weil der Hauptcharakter fehlt

Bandai Namco hat ein neues Spiel angekündigt und die Fans haben auf ein neues Tales of gehofft. Am Ende ist es doch ein Ableger eines Animes geworden, in dem der Hauptcharakter sich in einem Spiel aus Leben und Tod in einem MMORPG wiederfindet.

Was wird das für ein Spiel? Bandai Namco enthüllte in der vergangenen Nacht das JRPG Sword Art Online: Echoes of Aincard. Es erscheint am 10. Juli 2026 für PS5, Xbox Series und PC.

Wer den Anime kennt, kann sich denken, was die Prämisse ist. Mehrere Spieler eines VR-Games werden innerhalb des MMORPGs gefangen und sterben in der echten Welt, wenn sie auch im Spiel das Zeitliche segnen.

IGN hat bereits in einem Preview einige Zeit in das Game reinspielen können. Ihnen zufolge soll es durch Levelaufstiege und Meilensteine spürbare Fortschritte geben. Außerdem hätte man als Spieler ein flexibles Build-System, indem man seine Statuswerte kostenlos zurücksetzen könne. So könne man mehrere Waffen austesten, auch spät im Spielverlauf.

Die Gegner in der Welt sollen bockschwer sein. Selbst normale Standardgegner sollen einen schnell erledigen können, wenn man nicht aufpasst. Das Kampfsystem biete leichte und schwere Kombos, Paraden, perfektes Ausweichen und Teamattacken. Jeder Feind würde eine andere Taktik erfordern.

Besonders positiv hebt der Tester die wunderschöne Optik hervor. Sogar Schlamm sei realistisch und bleibe an der Kleidung des Charakters kleben. Es gäbe viel zu entdecken, mit versteckten Kisten, Minibossen, die weitere Gebiete entsperren, und Umgebungsrätseln.

Das Testvideo seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Beste ist: Der Hauptcharakter fehlt!

Was ist mit den Figuren aus dem Anime? Wer sich den Trailer und die Preview genauer anguckt, wird feststellen, dass von den Figuren aus dem Anime jede Spur fehlt. Im Gegensatz zu früheren Spielen von Sword Art Online schlüpfen wir dieses Mal nicht in die Rolle eines vorgefertigten Charakters, sondern erstellen unseren eigenen.

Dafür übernehmen mehrere NPCS die Begleitung im Kampf und können euch unterstützen. So gibt es beispielsweise einen Charakter, der auf Heilfähigkeiten spezialisiert ist, und wiederum andere verstärken euren Schaden.

Wieso ist das gut? Viele Spieler finden die Story von Sword Art Online albern, weil der Hauptcharakter Kirito dort seinen eigenen Harem ansammelt. Wirklich fast jeder weibliche Charakter hat einen Crush auf ihn, obwohl Kirito eigentlich in einer glücklichen Beziehung mit Asuna ist. Trotzdem schafft er es immer wieder, Frauen anzuziehen, sogar seine eigene Cousine …

Deshalb freuen sich viele aus der Community, dass er als Hauptcharakter fehlt (zu lesen auf Reddit). Das bedeutet zugleich, dass kein Vorwissen zu Sword Art Online nötig ist. Man spielt seine eigene Geschichte und muss die Hintergründe der Charaktere aus dem Anime nicht kennen. So soll das Spiel noch zugänglicher sein als alle Titel davor.

MeinMMO-Redakteurin Jasmin meint: Ich bin wohl eine der wenigen Vertreter, die über Kiritos Liebeleien hinwegsehen und den Anime genießen kann. Die 1. Staffel von Sword Art Online war so genial, dass sie für immer einer meiner liebsten Animes bleibt. Ja, alles danach kann man gut und gerne ignorieren …

Umso mehr freut es mich, dass es endlich ein Videospiel zu geben scheint, in dem ich selbst mal in die Welt von Aincrad eintauchen kann. Bislang haben mich die Spiele zu SAO schon nach wenigen Stunden verloren, eine Ausnahme war da Fatal Bullet – und auch hier war Kirito nicht der Hauptcharakter.

Wenn ihr also selbst schon immer mal in die Welt von Sword Art Online eintauchen wolltet oder nach einem guten Videospiel der Reihe sucht, dann könnte Echoes of Aincrad endlich der perfekte Einstieg sein.

Fans von Anime-Spielen können sich noch auf einen weiteren Titel freuen. Denn ein Klassiker, der noch vor Sword Art Online existierte, kehrt als Videospiel zurück. Was das für ein Titel ist, erfahrt ihr auf MeinMMO: „Das Original ist zurück“: Ein JRPG war bereits Sword Art Online, bevor es das überhaupt gab, kehrt nach 15 Jahren zurück