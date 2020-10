Baldur’s Gate 3 hat nach dem Start des Early Access erste Updates bekommen. In einer der Patch Notes berichteten die Entwickler von einer Fehlerbehebung rund um die neue Grafikkarte GeForce RTX 3080. Die jedoch besitzen die Entwickler gar nicht, weil sie zu schnell ausverkauft war. Nun bitten sie Nvidia um Hilfe.

Was ist los bei Larian Studios? Baldur’s Gate 3 feierte am 6. Oktober den Start in den Early Access auf Steam und kommt dort derzeit sehr positiv an.

In einer der neuen Patch Notes berichteten die Entwickler der Larian Studios jedoch über ihre kuriose Situation mit der GeForce RTX 3080, bei der es anscheinend zu Grafik-Problemen kam:

Grafische Macken auf Nvidia 3080-Karten wurden ebenfalls behoben. Lustige Geschichte: Da die Karte so beliebt war, konnten wir vor der Markteinführung keine Grafikkarte finden, mit der wir testen konnten. Wir haben immer noch keine. Zu diesem Zeitpunkt sind wir ziemlich sicher, dass ihr die RTX 3080 erfunden habt. Beweist uns, dass sie existiert, indem ihr uns eine Karte schickt. Via Patch Notes zum Hotfix #2

Bisher hat sich Nvidia aber noch nicht öffentlich zu diesem Aufruf geäußert.

Die neue Grafikkarte RTX 3080.

RTX 3080 war dank Bots schnell ausverkauft: Hinter dieser lustigen Geschichte steht jedoch ein echtes Problem. Die RTX kam in ersten Tests sehr gut an und wurde heiß erwartet.

Schon vor dem Start der Karte haben wir von MeinMMO gewarnt, dass ihr schnell sein müsst, um eine zu bekommen. Und tatsächlich war sie ratzfatz ausverkauft.

Schuld daran sind auch Bots und Reseller, die die Karte danach teurer auf eBay oder anderen Plattformen weiterverkaufen möchten. Nvidia will nun dagegen vorgehen, mit manuellen Prüfungen der Bestellungen.

Viele fixes, besonders für den Multiplayer

Was steht noch in den Patch Notes des Spiels? Nach dem Start von Baldur’s Gate 3 gab es besonders viel Kritik für den Multiplayer, der an vielen Stellen als „unspielbar“ galt.

Mit den letzten beiden Hotfixes sollen die „häufigsten Abstürze und Multiplayer-Probleme“ behoben worden sein. Die Probleme, die noch verbleiben, sollen aber bereits bearbeitet werden.

Knapp 20 Jahre nach Baldur’s Gate 2 kommt nun der Nachfolger, diesmal sogar mit einem ausgeklügelteren Multiplayer.

Ein Tipp der Entwickler lag außerdem darin, regelmäßig zu speichern, um so bei Problemen während des Early Access nicht zu frustriert zu sein. Dabei gingen sie mit viel Humor auf Spieler ein, die häufiges speichern als unehrenhaft empfingen:

Wir empfehlen, häufig zu speichern und wir werden mehr Autosave-Punkte im Spiel hinzufügen, um Zeitverlust zu vermeiden, wenn ihr mal auf ein Problem trefft. Alles, was ihr tun müssen, ist F5 zu drücken. Wenn ihr streamt, erstellt einfach ein Overlay, das beim Speichern ausgeblendet wird. Oder tut so, als würdet ihr husten. Niemand wird es wirklich bemerken. Via Patch Notes zum Hotfix #2

Baldur’s Gate 3 ist ein interessantes RPG, das sogar einen Multiplayer bietet. Darum gehört es zu den Titeln, die wir von MeinMMO euch im Oktober besonders ans Herz legen können.