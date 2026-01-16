MeinMMO-Autorin Johanna studiert irgendwas mit Medien, doch kann sich nicht immer zum Lernen aufraffen. Eine Kategorie bei Twitch hat ihr jedoch dabei geholfen, sich besser auf ihre Klausur vorbereiten zu können.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO.

Studieren ist schwierig. Nicht unbedingt immer wegen des Lernstoffs, sondern häufig wegen der mangelnden Disziplin. Sich zum Lernen aufzuraffen, kann schwierig sein, wenn man nicht gerade den Druck einer Klausur im Nacken hat.

Und selbst das hat nicht immer den gewünschten Effekt.

So wie bei mir, als eine Klausur anstand, für die ich einfach keine Lust hatte, zu lernen. Viel lieber hing ich auf Twitch rum und schaute mir meine Lieblingsstreamer an, die mich von meinen studentischen Pflichten ablenkten.

Doch genau diese Plattform sollte der Grund sein, warum ich mich überhaupt an meinen Lernstoff setzte und weswegen ich auch mit einer guten Note aus der Klausur rausging.

Eine Twitch-Kategorie wird zum Lifesaver

Was hat mir geholfen? Als ich eines Tages auf Twitch war und keine der aktuellen Streams mir so wirklich zugesagt haben, browste ich durch die Kategorien der Plattformen. Unter „Kreative Ideen“ gibt es die Kategorie „Co-working & Studying“.

Hier streamen Leute sich selbst, wie sie (am Computer) arbeiten oder lernen. Ich klickte den ersten Stream an, in dem eine Studentin an ihrem Schreibtisch saß und in ihren Unterlagen schrieb.

Ich hatte mal von meiner Dozentin gehört, dass es beim Lernen helfen soll, sich mit anderen Studenten zu treffen, um gemeinsam zu lernen. Das steigert die Produktivität jedes Einzelnen durch die „soziale Erleichterung“. Das bedeutet, es fallen uns Dinge leichter, wenn wir sie in einer Gruppe machen, in der andere die gleiche Aufgabe verrichten.

Das Problem an der Sache: Durch mein Fernstudium kannte ich zwar meine Kommilitonen, diese wohnten aber viel zu weit weg, als dass ein Treffen in einer Bibliothek möglich gewesen wäre. Diese Twitch-Kategorie schien jedoch der perfekte Ersatz.

Für den Effekt der „sozialen Erleichterung“ reicht es nämlich häufig schon, wenn wir nur eine andere Person auf einem Bildschirm sehen, die lernt. Auf YouTube gibt es beispielsweise Videos, in denen sich Studenten beim Lernen gefilmt und das dann hochgeladen haben.

Gibt man bei YouTube „Co-Studying“ ein, findet man zahlreiche solcher Videos.

Das reichte mir allerdings irgendwie nicht. Mein Gehirn fühlte sich nicht „hintergangen genug“, sodass ich mich nicht wirklich besser auf meinen Lernstoff konzentrieren konnte. Ich hatte das Konzept deswegen nicht weiterverfolgt. Mit Twitch änderte sich das jedoch.

Co-Studying auf Twitch: Die Livestreams passieren in Echtzeit. Ich wusste also, dass die Studentin auf meinem Bildschirm auch lernte, weswegen ich ebenfalls zur Produktivität angeregt wurde.

Ich suchte mir einen Stream heraus, bei dem eine junge Frau ihren Schreibtisch und sich selbst abfilmte. Sie arbeitete dabei mit der Pomodoro-Technik und ich passte mich ihr mit dem aktiven Lernen und Pausen machen an.

Die Pomodoro-Technik soll helfen, sich auf längere Zeit konzentrieren zu können. Dabei wird eine bestimmte Zeit aktiv gelernt/sich konzentriert, beispielsweise 25 Minuten und dann eine kurze Pause gemacht, zum Beispiel 5 Minuten. Die Zeiten lassen sich individuell anpassen, je nachdem, wie lange man es schafft, sich am Stück zu konzentrieren.

Und tatsächlich: Es klappte. Es war auf einmal viel leichter für mich, mich zu konzentrieren und wirklich die Dinge zu schaffen, die ich mir für den Tag vorgenommen hatte. Ich zog diese Lern-Technik eine Woche lang jeden Tag durch und wurde täglich sicherer mit meinem Stoff.

So sah eine Woche lang mein Alltag aus.

Das Ergebnis: Ich saß in meiner Klausur selbstbewusst und diesmal wurde meine Produktivität nicht durch eine Twitch-Streamerin, sondern im echten Leben durch die anderen Studenten um mich herum gesteigert. Ich konnte mich schließlich über eine 2 in der Klausur freuen und das alles nur wegen Twitch!

