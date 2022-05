Streamer reißt dummen Witz im Twitch-Chat seines Kumpels, wird für sexuelle Belästigung gebannt

So wurde etwa eine Streamerin nur für 3 Tage gebannt, obwohl sie eine Sex-Show abzog und ihre Genitalien zeigte. Das sei zwar ebenfalls nur ein Versehen gewesen, wirkt im Vergleich zu dem, was Forsen, Clix und DrLupo getan haben, wesentlich schwerwiegender – und zog eben keine permanente Sperre nach sich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ninjas Frau, Jessice Blevins, reagierte auf die Sperre damit, dass sie selbst „Sit on my face“ in den Chat schrieb und dann auf Twitter fragte, ob sie das als Ehefrau den sagen dürfe ( via Twitter ).

Die Erklärung für die Sperre lieferte DrLupo gleich mit. Er hatte in den Chat von Tyler „Ninja“ Blevins den Satz „Setz dich auf mein Gesicht“ geschrieben. Diese Aussage wird oft mit einer sexuellen Handlung in Verbindung gebracht.

Der Streamer Benjamin „DrLupo“ Lupo wechselte 2021 von Twitch zu YouTube, ist aber noch immer auf der Plattform von Amazon aktiv. Am Wochenende schrieb dieser einen Satz in den Chat des bekannten Streamers Ninja, der Twitch dazu veranlasste, ihn vorübergehen zu sperren.

Insert

You are going to send email to