Alle großen Streamer wollen weniger Werbung auf Twitch – Aber einer sagt zum Boss: „Bro, gib mir längere Ads“

Was sagt ihr zum Thema Werbung auf Twitch? Ist sie euch in letzter Zeit auch negativ aufgefallen oder ignoriert ihr sie sowieso?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau hat der Streamer gesagt? Der bekannte Streamer xQc hat in seinem Livestream aus dem Nähkästchen geplaudert und diese Geschichte geteilt. Er berichtet davon, dass alle Streamer in dem Raum darum gebeten hätten, die Werbung zu reduzieren.

Insert

You are going to send email to