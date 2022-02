League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Mit Logitech-Mäusen kann man nicht nur zocken: Logitech-Mäuse erfreuen sich durchaus großer Beliebtheit unter Gamern. Ein Gamer hat jetzt eine Logitech-Maus in einen Bogen umgebaut, mit dem man tatsächlich zocken kann. Wie die Maus aussieht und wie er damit zockt, könnt ihr euch in folgendem Artikel ansehen:

Ähnlich beliebt unter Streamern, aber nicht im Angebot, ist die Razer Viper Ultimate. Diese Maus ist ebenfalls sehr leicht und bietet euch ebenfalls eine hohe Geschwindigkeit in euren Spielen. Auch die Viper-Reihe richtet sich bevorzugt an Gamer, die vor allem Shooter zocken wollen.

Im Endeffekt zahlt ihr dann für die Gaming-Maus nur noch 96 Euro, was ein richtig gutes Angebot ist. Noch besser war das Angebot nur im November 2021, wo ihr die Maus sogar für 80 Euro bekommen konntet (via geizhals.de ).

Vor allem etliche Fortnite- und – LoL-Profis nutzen die Maus sehr gerne in ihren Matches (via prosettings.net )

Logitech richtet sich mit der Maus daher klar an Gamer, die auf jeden Zusatz verzichten wollten und nur eine schnelle und präzise Maus wollen. Damit richtet man sich vor allem an Shooter-Spieler, die nach genau so einem „Werkzeug“ für ihre Spiele suchen.

Insert

You are going to send email to