SteelSeries Arctis 7P+ – Hörbarer Genuss zum Black Friday jetzt um 50% bei Amazon reduziert

Mit dem SteelSeries Arctis 7P+ erlebt ihr aufregende Gaming-Sessions in einer Top-Soundqualität. Jetzt massiv bei Amazon reduziert.

Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten ihr einen auditiven Genuss. Das Wireless-Headset beschert euch eine verlustfreie 2,4 GHz-Verbindung und eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Zudem ist diese Audio-Tech für viele Plattformen einsatzbereit: PS5, PS4, PC, Mac, Android und Switch. Spart jetzt 50% und bezahlt nur 99,90€ statt 199,99€. Obendrein könnt ihr zuzüglich 33% für euren PC-Game-Pass sparen.

Dies erwartet euch mit dem SteelSeries Arctis 7P+

Dieses Wireless-Headset sorgt für eine verlustfreie Verbindung von 2,4 GHz. Die Latenz ist dabei ultraniedriger Latenz, wobei ihr eine Reichweite bis zu 12 Metern bei euch ausnutzen könnt. Zudem sorgt die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, dass ihr auch lange Gaming-Sessions durchführen könnt. Dominiert in League of Legends das Geschehen und geht zwischen euren Pausen etwas zu essen oder trinken holen. Bleibt dabei ständig mit euren Freunden und Teamkollegen in Kontakt.

Die Klangqualität ist hochwertig, wobei viele Augenblicke immersiv sind. Denn der Sound ist stets klar und präzise. Hört die Laute eurer Gegner in Rainbow Six Siege und nutzt dies zu eurem Vorteil. Auch Einzelspielerabenteuer sind eindrücklicher, wenn ihr insbesondere die Laute der Clicker in Last of Us Part 1 hört und ohne den Lauschmodus spielt. Das Gaming-Headset unterstützt übrigens auch 3D-Audio, wobei ihr noch tiefer eintaucht.

Dieses auditive Gerät ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel, darunter PS5, PS4, PC, Mac, Android und Switch. Ihr könnt also das Headset mit eurer bevorzugten Gaming-Plattform verwenden und ein optimales Klangerlebnis genießen. Durch die enorme Vielseitigkeit könnt ihr es für mehre Dinge verwenden: Meetings, Arbeit, Projekte, Games, Musik und mehr.

