Hat man sich durch die Menüs geklickt, dann kann man in einem kleinen Fenster alle wichtigen Einstellungen der Maus vornehmen. Das geht zügig und bequem und ist auch übersichtlicher als etwa bei Roccat Swarm. Vor allem wichtige Makros sind leicht zu konfigurieren, danach fasse ich die Einstellungen nur noch selten an.

Schade ist jedoch, dass sich der Wireless-Dongle nicht im Inneren der Maus transportiert werden kann. Ich muss also Dongle und Adapter immer extern mit durch die Gegend tragen oder im besten Fall am Rechner oder Laptop angesteckt lassen.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Aerox 5 Wireless bekommt ihr in einem schwarzen, weißen als auch in einem Ghost-Design. Bei letzterem wirkt die Maus leicht durchsichtig. Vorteile haben die unterschiedlichen Farben nicht.

Wie sieht der Lieferumfang aus? In der Schachtel liegen ein USB-A-auf-C-Kabel, ein Verlängerungsadapter und ein USB-C-Wireless-Dongle. Ein Handbuch ist ebenfalls mit in der Schachtel. Die Maus setzt auf einen intern verbauten Akku, der nicht austauschbar ist.

Doch wie schlägt sich die SteelSeries Aerox 5 Wireless im Test? Ich konnte die Maus ausprobieren und sie außerdem ausgiebig mit der hauseigenen Rival 5 und der Konkurrenz von Logitech und Razer vergleichen. Im folgenden Artikel könnt ihr lesen, warum ich die Maus zu den aktuell besten Wireless-Vertretern zähle, aber auch, was die Konkurrenz in meinen Augen besser macht.

