Spieler schickt sein Gerät zum Steam-Support, fragt paar Wochen später nach einem Update, bekommt Rollenspiel-Hit kostenlos

Obwohl man die Geschichten der User nicht überprüfen kann, merkt man an der Resonanz zu dieser Support-Geschichte, dass der Steam-Support einen ziemlich guten Ruf hat. Und wenn selbst der Support nicht reicht, muss man sich eben bei Gabe Newell melden: Spieler wartet tagelang auf den Steam-Support, schreibt direkt an Gabe Newell, bekommt prompt Hilfe

in_hell_out_soon (via Reddit ) lobt den Steam-Support in solchen Fällen, kritisiert aber die Moderation in den Steam-Foren.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Software-Ingenieur verliert seinen 150.000-Dollar-Job an die KI, wird von 800 Jobs abgelehnt und muss in einem Wohnwagen leben

Der User schickte sein Steam Deck also zum Support, doch obwohl eine gewisse Zeit vergangen ist, meldeten sie sich nicht. Also schrieb er dem Support. Dieser antwortete ihm und erklärte, dass man aktuell Verzögerungen bei den Reparatur-Partnern habe und es länger dauert als geplant.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to