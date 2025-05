Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Ob Valve die Studio-Besuche in näherer Zukunft wieder erlauben wird, ist nicht bekannt. Auf reddit heißt es jedoch, dass man weiterhin versuchen kann, eine E-Mail zu schreiben. Vielleicht hat der ein oder andere ja trotzdem Glück. Fans von Valve und Steam haben sich in Bezug auf Gabe Newells Gaming-Vorlieben vielleicht schon einmal diese Frage gestellt: Was spielt der wichtigste Mann von Steam denn so?

Ein Gast im Hause Valve ist heute ein echter Prominenter im Gaming: Geoff Keighley, der als Veranstalter von Gaming Events wie den Game Awards bekannt ist, war als Fan zu Besuch bei Valve, als er noch ein Schüler war. Das war zu einer Zeit, als Half Life 1 gerade in der Fertigstellung war. In einem Video auf YouTube schwärmt er von seinen Eindrücken.

Wie bekam man Zutritt bei Valve? Es war ein offenes Geheimnis, das man einfach eine E-Mail an die Adresse [email protected] schreiben und Interesse an einem Besuch bekennen musste.

