Neues MMO auf Steam macht euch zu Göttern und verspricht monatelange Kriege ohne Fairness

Ein neues Fantasy-MMO auf Steam lässt euch in monatelangen Kriegen zu Göttern werden. Doch der Weg dahin wird nicht immer fair sein, meinen die Entwickler.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist We Will Be Gods – ein Free2Play-MMO des Entwicklers Cult of the North. Das mixt den Basenbau eines RTS, die Kämpfe eines MOBA und das Ressourcenmanagment eines 4X-Spiels in Partien, die teils Monate dauern sollen.

Am 17. Mai 2025 starten die Entwickler einen kostenlosen Alpha-Test. Die Anmeldung hierfür findet über die eigene Website wewillbegods.com statt.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? We Will Be Gods wirft euch in die Fantasy-Welt Hamarvast. Ihr seid ein sterblicher Champion und habt es euch zum Ziel gemacht, ein Gott zu werden. Doch bevor das passieren kann, gibt es erst einen Krieg zu gewinnen.

We Will Be Gods gehört mit Warborne Above Ashes und Havenhold zu einer Reihe neuer MMOs, die in die gleiche Kerbe wie Foxhole schlagen. Sie bieten:

eine Kombination aus Grand Strategy und Echtzeit-Schlachten, in denen jeder Kämpfer ein Spieler ist

große Multiplayer-Schlachten mit bis zu hunderten Spielern

Partien, die wochenlang dauern können – wenn nicht sogar Monate

We Will Be Gods will nicht fair zu euch sein

Wie will das Spiel hervorstechen? Vielleicht, indem es gezielt auf eine Sache pfeift: Fairness. Das Spiel, so die Entwickler, sei explizit nicht dazu designt, fair zu sein. Doch was heißt das? „[We Will Be Gods] setzt euch etwas vor und ihr arbeitet damit“, sagte Marcus Jacobs – neben Adam Schaub einer der beiden Studiogründer – in einem Telefonat mit PC Gamer.

Deshalb gibt’s keine Matches, keine Instanzen, keine Fairness. Da können 140 Leute auf einer Seite und 70 auf der anderen sein und dann ist es eben so.

Der Plan ist es, wochen- bis monatelange Kampagnen zu spielen, in denen Spieler 10 oder mehr Königreiche aufbauen, Allianzen schmieden und die Basen ihrer Feinde niederreißen. Jedes Königreich soll sich aus bis zu 100 Spielern zusammensetzen.

Eine Partie ist erst zu Ende, wenn die Spieler eines Königreichs den Götterstatus erlangt haben. Was das bedeutet – etwa, ob man dann mit irgendwelchen Boni in den nächsten Zyklus startet, haben die Entwickler noch nicht wirklich klargemacht. Fest steht, dass man danach wieder von vorn beginnt.

