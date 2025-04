Neues MMO mit riesigen Schlachten zeigt in einem neuen Trailer wuchtige Maschinen und große Kämpfe mit bis zu 200 Spielern

Ein kommendes MMO startet einen riesigen Playtest, der einen Monat lang andauert. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Was ist das für ein Spiel? Warborne Above Ashes ist ein MMO, das von Pumpkin Studio entwickelt wird. In dem Spiel könnt ihr euch für eine von 6 Fraktionen entscheiden und in riesigen Schlachten mit hunderten Spielern antreten. Das Spiel ist in einem postapokalyptischen Szenario angesiedelt und lässt sich aus der Top-Down-Perspektive spielen.

Neben der großen Anzahl an Spielern ist auch die Dauer der Schlachten ein interessanter Aspekt des Spiels. Jeder Krieg soll einen Monat andauern, bevor die Karte zurückgesetzt wird und ein neuer Krieg beginnt. Updates sollen dafür sorgen, dass die Kriege abwechslungsreich bleiben und langfristig Motivation zur Teilnahme bieten.

Playtest beginnt, neuer Trailer veröffentlicht

Was ist das für ein Playtest? Am 24. April 2025 beginnt ein neuer Playtest des Spiels, an dem ihr teilnehmen könnt. Der Test soll für einen Monat laufen und somit einen Zeitraum abdecken, der dem der Kriege im fertigen Spiel entspricht.

In dem Playtest, der den Namen „Total War Test“ trägt, könnt ihr die verschiedenen Fraktionen testen sowie einen Eindruck über das Spielgeschehen und den Strategien für die Schlachten erhalten. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr auf Steam den Zugriff für den Playtest anfordern.

Auch ein neuer Trailer zum Playtest wurde veröffentlicht. Diesen könnt ihr hier sehen:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer stimmt auf die riesigen Schlachten ein und zeigt entsprechend eine große Anzahl an Charakteren, die sich über die Karte bewegen und in Kämpfen aufeinandertreffen.

Außerdem sind im Trailer einige Gebäude und ein paar der wuchtigen Kriegsmaschinen zu sehen, die ebenfalls Teil der Schlachten sein werden.

Wann erscheint das Spiel? Einen konkreten Termin, an dem das Spiel erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Es soll jedoch noch 2025 erscheinen.

Neben Warborne Above Ashes erscheinen 2025 noch viele weitere MMOs und Multiplayer-Spiele, auf die ihr euch freuen könnt. Eine Liste mit Titeln, die in diesem Jahr final oder in einer Early-Access-Version auf den Markt kommen, findet ihr hier bei MeinMMO: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2025.