Amazon geht in einem MMORPG gegen Nutzer von Exploits vor, belohnt alle Spieler, die nicht geschummelt haben

Spieler aus Throne and Liberty haben gezielt Exploits ausgenutzt, um sich Vorteile zu verschaffen. In der aktuellen Ausgabe von „Tico Talks“ ging es daher um faires Spielen und Belohnungen für den Teil der Community, der nicht geschummelt hat.

Was war das für ein Exploit? Über einen gewissen Zeitraum hinweg war es in den Dimensionalen Prüfungen von Throne and Liberty möglich, gewisse Positionen in der Umgebung so auszunutzen, dass man von Bossen keinen Schaden erhält. Durch diese Exploit-Möglichkeit haben einige Spieler gezielt Runenkisten gefarmt und sich so einen unfairen Vorteil verschafft.

Globalization Design Manager Daniel Lafuente betont in der neuen Ausgabe von „Tico Talks“ (via YouTube), wie wichtig faires Spielen für ein MMORPG wie Throne and Liberty ist. Daher möchte man alle Spieler belohnen, die den Exploit nicht ausgenutzt haben. Wie? Nun, mit 600 „Precious Rune Chests“. Die Kisten aus den Prüfungen dürfen sie sich natürlich darüber hinaus weiterhin erspielen.

Was passiert mit den Schummlern? Die Exploit-Nutzer erhalten eine Verwarnung, können sich für die aktuelle Saison keine Belohnungen erspielen und müssen mit einer permanenten Markierung ihres Accounts leben. Zwei EU-Spieler wurden indes für je drei Tage gesperrt, da sie über einen Exploit Waffen hergestellt haben. Die unfair produzierten Bögen hat Amazon Games bereits gelöscht.

Laut Tico gab es noch einen zweiten Bug, der etwa hundert Spieler versehentlich mit zusätzlichen Kisten belohnt hat. Da man diesen Fehler nicht gezielt ausnutzen konnte, werden die Betroffenen nicht bestraft. Bestrafen möchte man indes alle „Teilzeit“-Nutzer von unerlaubten Makros und Bots, die diese nur zeitweise einsetzen, sonst aber normal spielen.

Auch hier startet man mit 3-Tage-Bannstrafen. Zudem erhalten auch sie eine permanente Markierung ihres Accounts und den Ausschluss aus den aktuellen Saison-Belohnungen. Bei härteren Vergehen wie PvP-Cheats können auch permanente Kontosperrungen erfolgen.

Der Trailer zur aktuellen Erweiterung Throne and Liberty – Wildnis von Talandre:

Throne and Liberty: Update 2.7.0 – Neues Event und Patch Notes

Am 23. April 2025 ist das neue Update von Throne and Liberty erschienen. Das Highlight ist das Beutegoblin-Festival, das euch vom 24. bis zum 30. April 2025 mit vielen zusätzlichen Belohnungen locken möchte. Hier die offiziellen Patch Notes (via playthroneandliberty.com):

Event: Beutegoblin-Festival

Goldene Goblins und Goblin-Häuptlinge erscheinen zufällig in der ganzen Welt, darunter auch in den neu hinzugefügten Talandre-Zonen. Goldene Goblin-Häuptlinge bewachen besonders große Mengen Sollant aus dem Goblinvorrat.

Wenn ein Goblin spawnt, erscheint eine Systemnachricht – haltet also die Augen offen.

Die Jagd auf goldene Goblins belohnt Abenteurer mit einem Titel, einer Verwandlung, Marken der Klasse 2, Runen, Artefakten, Verstärkungskomponenten, Sollant und gelegentlichen Gegenständen der Klasse 2 und der Insel Nebla.

Allgemein

UI: Die Belohnungen für 3-Sterne-Waffen wurden in den Koop-Dungeon-Menüs an den Anfang der Liste „Voraussichtliche Belohnungen“ verschoben (zuvor waren sie am Ende).

UI: Halle der Illusionen: Die Zubehörbelohnungen wurden an den Anfang der Liste „Voraussichtliche Belohnungen“ verschoben (zuvor waren sie am Ende).

Gegenstände – Grauauges Blutdurst-Zweihänder: Es wurde ein Textfehler in der Beschreibung von Grauauges Vitalität behoben. „Grundschaden erhöht sich um 16 %“ wurde durch „Grundschaden erhöht sich um 16“ ersetzt.

Kochen: Der Brathonigapfel steht wieder auf der Speisekarte.

Controller: Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Wechsel zwischen Maus/Tastatur und Controller alle Pins entfernt wurden.

Gegenstände – Kopfschmuck der silbernen Gerechtigkeit: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Augenfarbe nicht der Farbe entsprach, die beim Färben dieses kosmetischen Gegenstands verwendet wurde.

Gegenstände – Mantel des Frontgenerals: Das Aussehen dieses Gegenstands wurde korrigiert, damit er nicht mehr aussieht wie der Mantel der Präzision.

Gegenstände – Mantel der frostigen Weite: Es wurde ein Fehler behoben, durch den dieser Gegenstand nicht in der Herstellungsliste des Rüstungs-Herstellers auftauchte.

Übersetzung: Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Gildenfähigkeiten-Menü gelegentlich koreanischer Text erschien.

Übersetzung – Brasilianisches Portugiesisch: Es wurde ein Fehler behoben, durch den vor jeder Zahl ein „plus que“ auftauchte.

Es wurden mehrere Fehler behoben, die zu Abstürzen des Clients führten.

Gegenstände: Bercants Stahlsehnenbogen: Ein Problem wurde behoben, durch das einige Werte in der Beschreibung von Limunys letzte Chance vertauscht waren.

Leistung: Das Problem, dass der Client beim Betreten der Höhle im 3-Sterne-Dungeon „Hain der Verderbnisfäule“ hängen geblieben ist, wurde behoben.

Kampf

Dolche – Spaltendes Mondlicht: Die Reichweite von „Spaltendes Mondlicht“ wurde auf 4 Meter erhöht.

Dolche – Schattensschlag: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Spezialisierung „Schattenhafte Flucht“ den Spieler nicht zurück zum ursprünglichen Nutzungsort brachte.

Schwert und Schild – Durchbohrender Schlag: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Abklingzeit von „Durchbohrender Schlag“ jedes Mal zurückgesetzt wurde, wenn „Konterbarriere“ und „Gerards Präzision“ aktiv waren.

Armbrust – Protest von Mutter Natur: Die Beschreibung wurden angepasst, um klarzustellen, dass der Manakosteneffizienz-Wert die eigenen Nutzungskosten nicht beeinflusst.

Dolche: Tarnmantel: Die Beschreibung der Fertigkeit wurde angepasst, um klar zu machen, dass „Tarnung“ beim Angriff auf einen anderen Spieler entfernt wird, nicht wenn man angegriffen wird.

Schwert und Schild: Auslöschendes Schwert: Ein Problem wurde behoben, durch das der Effekt „Stärkedurchbruch“ in der Beherrschung nicht aktiviert wurde, wenn „Auslöschendes Schwert“ eingesetzt wurde.

Zweihänder: Kalter Krieger: Die Beschreibung der Fertigkeit wurde angepasst, sodass jetzt „Trefferchance“ statt „Chance auf starken Angriff” steht.

Zauberstab: Wagnis des Kriegers: Der Text wurde angepasst, um klar zu machen, dass der Grundschaden um 25 % der durch „Edle Belebung“ erhaltenen Heilung erhöht wird und nicht um pauschal 25 % des Grundschadens.

Laut Tico stellt das Beutegoblin-Festival den Anfang einer regelrechten Event-Kette dar, die sich durch den Mai ziehen und allen Spielern bei der Verbesserung ihrer Charaktere helfen soll – ähnlich, wie es auch die Events aus Lost Ark tun, das ebenfalls im Westen von Amazon Games betreut wird. Wer seit Launch nicht mehr reingeschaut hat, sollte aber schon jetzt einen Blick riskieren, schließlich ist Wildnis von Talandre massiv! Alles Wichtige zur großen Erweiterung von Throne and Liberty.