Die Macher von Warframe lassen euch bald ihr neues Fantasy-MMO testen – So macht ihr mit

Schaut euch hier den Trailer zu The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered an.

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

In Diablo 4 kommt ihr bald leichter an die Bosse, aber schwerer an ihren Loot

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Oblivion Remastered: Die besten Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Console

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Nun könnt ihr entspannt den Launcher herunterladen und dann sofort in Soulframe durchstarten. Ob Digital Extremes erneut über Twitch Drops seine Codes für Soulframe verteilt, ist nicht bekannt. Wir raten euch aber, solltet ihr interessiert sein, am Stream teilzunehmen und den Termin nicht zu verpassen. Mehr zu Soulframe findet ihr hier: Im neuen Fantasy-MMO Soulframe erschafft ihr eure eigene Mutter, aber poetisch

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

In Diablo 4 kommt ihr bald leichter an die Bosse, aber schwerer an ihren Loot

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Oblivion Remastered: Die besten Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Console

Was für ein Spiel ist Soulframe? Das neue Spiel von Digital Extremes, soll ein MMO werden. Statt als flinker Cyborg-Ninja verschiedene Missionen zu erfüllen, könnt ihr in Soulframe euren Charakter erstellen und dann die mystische Welt allein oder gemeinsam mit Freunden entdecken .

Digital Extremes, die Entwickler hinter Warframe, arbeiten schon seit geraumer Zeit an ihrem neuen Spiel – Soulframe . Derzeit befindet sich das Spiel noch in der Alpha und wie ihr da reinkommt, zeigen wir euch jetzt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to