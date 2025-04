Entwickler von Valve sagt, er habe Hinweise darauf, dass Half-Life 3 wirklich entwickelt wird

Half-Life 3 ist eines der größten Mysterien der Gaming-Branche. Seit über 21 Jahren warten Fans auf eine Fortsetzung und wissen nicht mal, ob Valve, die Firma hinter Steam, aktiv an dem Spiel arbeitet. Ein Entwickler bricht aber nun das Eis und erklärt, er habe Hinweise über die Existenz des Spiels.

Was ist an Half-Life 3 so besonders? Half-Life 3 wird schon seit 21 Jahren von Fans heiß erwartet, doch über das Spiel ist so gut wie kaum etwas bekannt. Viele Fans vermuten, dass Valve schon länger an dem Titel arbeitet – dafür sprechen vor allem verschiedene Leaks sowie Insider-Infos.

Ein offizielles Statement von Gabe Newell, dem Präsidenten von Valve oder einem Entwickler-Team gibt es aber trotz der ganzen Zeit immer noch nicht. Viele Fans warten aber auf einen abschließenden Teil der Reihe, denn Half-Life 2 endete mit einem Cliffhanger und das Schicksal rund um Gordon Freeman und Alyx Vance liegt seither im Verborgenen – wenn man Half Life: Alyx, den VR-Titel außer Acht lässt.

Wenn man den Infos eines Entwicklers von Valve jetzt Glauben schenken mag, arbeitet das Team vermutlich wirklich aktiv an Half-Life 3 und das konnte er mit eigenen Augen bezeugen.

Valve arbeitet an Half-Life 3, aber ein Release ist fragwürdig

Was hat der Entwickler gesehen? Bei dem Entwickler handelt sich um Evgeniy Evstratiy, dem Konzeptdesigner von Valve selbst. Seinem Portfolio auf ArtStation nach zu urteilen, arbeitet er aktiv an Deadlock, dem neuen MOBA-Shooter der sich derzeit im Early-Access auf Steam befindet.

Seine Informationen kamen jedoch eher zufällig ans Licht, als Evgeniy mit dem russischen Podcast Подкаст CG Голоса (via youtube.com) sprach. Der Reddit-User Stannis_Loyalist hat die ausschlaggebende Stelle aus dem Podcast für alle, die kein Russisch verstehen können, übersetzt. Folgendes konnte der Entwickler aus dem Nähkästchen ausplaudern:

Nun, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder nicht, aber ich war in dem Raum, in dem Half-Life 3 entwickelt wird. Allerdings habe ich nicht die eigentliche Entwicklung gesehen, sondern nur das Büro, die Computer und die Tafeln. Und so, wie ich es verstanden habe, ist die Entwicklung von HL3 nicht ihr erster Versuch. Daher ist die Tatsache, dass sie es jetzt machen, keine Garantie dafür, dass sie es tatsächlich machen/veröffentlichen werden… (Quelle: reddit.com)

Evgeniy ist selbst aber nicht in der Entwicklung von Half-Life 3 beteiligt, er spricht dabei nur von seiner Beobachtung, die er im Studio gemacht hatte.

Vieles deutet also auf eine irgendwann existierende Entwicklung der Fortsetzung des FPS hin, doch letztendlich liegt es an Valve, sich für oder gegen einen Release zu entscheiden. Neben Half-Life 3 gibt es aber ein Spiel, das tatsächlich existiert und von Valve aktiv entwickelt wird und das ist Deadlock. Mehr dazu findet ihr hier: Ist Deadlock, der neue Hit auf Steam, überhaupt ein Shooter? Das sagt unser Experte