Das am meisten erwartete Spiel nach GTA 6 ist wohl schon weiter, als ihr denkt – Könnte noch 2025 angekündigt werden

GTA 6 wird heiß erwartet, doch noch ein anderer Titel wartet seit Jahren auf seine Ankündigung. Insidern zufolge könnte der Nachfolger eines heute legendären Spiels aber gar nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist natürlich von Half Life 3. Um kaum ein anderes Spiel drehen sich so viele Mythen, Gerüchte und Memes. Es ist der eine Titel, den sich viele Spieler seit Jahren, mittlerweile Jahrzehnten wünschen, der aber einfach nicht angekündigt wird.

Zwar veröffentlichte Valve 2020 das VR-Spiel Half Life: Alyx, das stellte wartende Fans aber nur zum Teil zufrieden. Es war eben nicht er lang erwartete dritte Teil der Hauptreihe.

Insidern zufolge ist Half Life 3 aber längst in Entwicklung und an einem Punkt angelangt, an dem eine offizielle Ankündigung nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Das legendäre Half Life 2 hat bereits über 20 Jahre auf dem Buckel – hier seht ihr den Trailer:

Half Life 3 soll längst in Entwicklung sein

Um welchen Insider geht es? Zunächst gibt es den Insider Gabe Follower, der auf YouTube Videos veröffentlicht. Er lag mit seinen Informationen bereits letztes Jahr im Fall von Valves Deadlock richtig. Ihm zufolge ist die Entwicklung von Half Life 3 bereits fortgeschritten und nicht mehr ganz am Anfang.

Mitarbeitern und sogar Familienangehörigen des Teams seien bereits spielbare Versionen gegeben worden. Diese Playtests hören auf den Codenamen HLX, was angeblich für Halfe Life 3 steht. In dieser Phase der Entwicklung wird überprüft, wie gut das Spiel bislang funktioniert. Bei Kritik werden auch schon mal größere Änderungen vollzogen. Im Fall von Deadlock wurde Gabe Follower zufolge das Charakter-Design nochmal überarbeitet, bei Half Life: Alyx die Story.

Die Entwicklung von Half Life 3 sei laut dem Insider bereits so weit fortgeschritten, dass eine Ankündigung im Jahr 2025 nicht auszuschließen ist. Er ist aber nicht der Einzige, der in dieser Hinsicht Hinweise gibt.

Wer hat weitere Informationen? Der Synchronsprecher Mike Shapiro lieh dem G-Man aus Half Life in der Vergangenheit seine Stimme. Der mysteriöse Charakter ist längst ikonisch geworden, was vor allem an seinem Auftreten und eben der Stimme liegt.

Auf x.com hat Mike Shapiro nun ein kryptisches Video geteilt. Darin sieht man Details eines Gemäldes und hört Shapira als G-Man von „unerwarteten Überraschungen“ sprechen, die uns erwarten. Dazu nutzt er die Hashtags #Valve, #Halflife, #GMan und #2025.

All das lässt vermuten, dass an den Informationen etwas dran ist. Der Synchronsprecher gibt hier Hinweise, die zumindest höchst verdächtig sind.

Es wird sich zeigen, ob Valve Half Life 3 tatsächlich noch 2025 ankündigt. Ob es vor GTA 6 erscheint? Nun, das kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden. Valve kümmert sich übrigens auch viele Jahre später noch um seine Titel: 25 Jahre alter Shooter ist eines der wichtigsten Spiele auf Steam, bekommt jetzt noch einen Patch für einen uralten Bug