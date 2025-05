Vor 28 Jahren hing mehrere Wochen ein gruseliger Parasit im Büro von Valve, doch an einem besonderen Tag zertrümmerte ihn Gabe Newell mit einer Brechstange

Gabe Newell hat mal einen außerirdischen Parasiten aus Pappmaché mit einer Brechstange verprügelt, aber das hatte einen guten Grund.

Wer ist Gabe Newell? Gabe Newell ist einer der Gründer von Valve, dem Unternehmen hinter Steam und Entwicklerstudio von Spielen wie Half-Life, Portal und Counter-Strike. Er ist der CEO von Valve und bei Gamern besonders für seine Offenheit und Nähe zur Gaming-Community beliebt. So hat er Ende 2024 etwa einem Fan dutzende Autogramme zum Geburtstag geschenkt.

Insgesamt gibt Gabe Newell immer wieder interessante Einblicke in die Arbeit von Valve und die Gaming-Industrie. So erzählte er etwa auch, dass viele Gaming-Firmen glaubten, Steam würde scheitern.

Alien-Parasit hängt wochenlang im Büro von Valve

Was hat es mit dem Parasiten auf sich? Im Jahr 1998, also vor 28 Jahren, hing im Büro von Valve ein Parasit aus Pappmaché von der Decke – eine sogenannte Piñata. Das war aber nicht irgendein Parasit, sondern die Nachbildung eines sogenannten Headcrabs.

Headcrabs sind Aliens, auf die Spieler in dem von Valve entwickelten Shooter Half-Life treffen. Die Parasiten gibt es in verschiedenen Formen und sie verwandeln den befallenen Wirt in eine Art Zombie.

Die Headcrab-Piñata hing mehrere Wochen im Hauptraum von Valves Büro in Kirkland, berichtet der ehemalige Valve-Mitarbeiter Marc Laidlaw in seinem Blog (via marclaidlaw.com). Der Parasit sollte jedoch nicht ewig im Büro des Unternehmens hängen und wurde von einem besonderen Tag von Gabe Newell zertrümmert.

Gabe feiert besonderen Tag mit der Zerstörung eines Parasiten

Was war das für ein besonderer Tag? Am 8. November 1998 war es dann so weit: Gabe Newell schnappte sich eine Brechstange und zerschlug die Headcrab-Piñata. Es regnete Käfer aus Gummi und Monopoly-Geld.

Valve feierte mit der Aktion die Fertigstellung von Half-Life, das Spiel erreichte offiziell den Gold-Status. Sowohl Half-Life 1 als auch Half-Life 2 gelten bis heute als absolute Klassiker und als zwei der besten Spiele aller Zeiten. Beide Titel sind auf Steam extrem gut bewertet und erfreuen sich über 96 % positive Reviews.

Seit vielen Jahren warten Fans von Half-Life nun auf eine Fortsetzung der Spielreihe. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der dritte Teil endlich vorgestellt oder zumindest angekündigt werden soll – doch bislang war das Warten vergebens. Dennoch heizte erst kürzlich ein Entwickler die Gerüchteküche wieder an: Entwickler von Valve sagt, er habe Hinweise darauf, dass Half-Life 3 wirklich entwickelt wird