Steam stoppt den Verkauf von Ashes of Creation, untersucht Möglichkeiten für potenzielle Refunds

Seitdem Ashes of Creation einen Großteil der führenden Entwickler mitsamt Studio-Chef verlor, sieht es für das MMORPG nicht gut aus. Ob es zu einer Einstellung des Spiels kam, wurde bisher noch nicht bestätigt, allerdings entschied sich Steam nun dazu, es nicht länger anzubieten.

Wie sieht es für Ashes of Creation auf Steam aus? Nach dem angekündigten Rücktritt des nun ehemaligen CEOs von Intrepid Studios und Creative Director von Ashes of Creation, Steven Sharif, verblieb die Zukunft des MMORPGs zunächst im Ungewissen. Viele Befürchtungen, dass das Spiel eingestellt wird, scheinen sich durch eine weitere Neuigkeit zu festigen: Ashes of Creation ist zu dem Zeitpunkt dieses Artikels (3. Februar 2026, 7:30 Uhr) nicht mehr auf Steam verfügbar.

Neben einer derzeitigen „ausgeglichenen“ Bewertung (45 % positiv), die die negative Stimmung der Community zusammenfasst, gibt es dort keine Möglichkeiten mehr, Ashes of Creation zu erwerben.

Spieler verlangen Refunds, Steam schaut sich das genauer an

Was sagt Steam zu Rückerstattungen? Die verärgerten Spieler, die sich jetzt an Steam wenden, um Rückerstattungen zu beantragen, berichten in Community-Diskussionen der Plattform sowie auch auf Reddit von ihrem bisherigen Wissen bezüglich dieses Themas.

Laut Hokagefall auf Steam habe man sich mit dem Support in Kontakt gesetzt, um eine Rückerstattung zu verlangen, wozu man folgende Nachricht erhalten habe: 

Hallo,

ich verstehe das Problem. Bitte beachten Sie, dass wir diese Angelegenheit weiter untersuchen. Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir Ihr Ticket aktualisieren.

Da ein weiterer Nutzer eine ähnliche Antwort vom Steam-Support erhielt, kann man diesen Berichten Vertrauen schenken.

Steam Support Refund Ashes of Creation
Steam-Support bezüglich eines Refund-Tickets (Quelle: LawdAizen auf Reddit)

Die Community empfiehlt daher allen Spielern, die ebenfalls einen Refund für Ashes of Creation wünschen, ebenfalls ein Ticket aufzusetzen.

Wie kam es zu dieser Situation? Neben dem Rücktritt von Sharif sorgten Massenentlassungen dafür, dass auch ein großer Teil des Führungsteams das Studio verlassen habe. Kein CEO, kein Führungsteam sowie fehlende Entwickler, die bisher an dem Projekt gearbeitet haben, lassen keine optimistische Zukunft für Ashes of Creation vermuten.

Erst vor wenigen Wochen hat der ehemalige Studio-Chef noch beruhigende Worte ausgesprochen, dass bei den ersten Entlassungen von 9 Personen kein Ende von Ashes of Creation befürchtet werden müsse. In seiner letzten Botschaft im offiziellen Discord-Server zum Spiel, die seinen Rücktritt beinhaltet, kann er diese nicht mehr tätigen. Weitere Details könne er derzeit „aufgrund laufender rechtlicher und verwaltungstechnischer Angelegenheiten nicht verantwortungsvoll kommentieren.“

Mehr zu Ashes of Creation
Das „Star Citizen“-Syndrom: Warum bei Ashes of Creation wieder Millionen für das MMORPG-Luftschloss ausgegeben wurden
von Leya Jankowski
YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld
von Cedric Holmeier
Ashes of Creation galt als große MMORPG-Hoffnung des Westens, jetzt sieht es so aus, als würde es nie erscheinen
von Ody

Der Rücktritt von Steven Sharif sowie die zu erwartenden Konsequenzen für Ashes of Creation sind kein neues Drama, sondern ein Muster, das sich zu wiederholen scheint. Dieses Thema hat Chefredakteurin Leya Jankowski genauer analysiert und hier auf MeinMMO verfasst: Das „Star Citizen“-Syndrom: Warum bei Ashes of Creation wieder Millionen für das MMORPG-Luftschloss ausgegeben wurden

Quelle(n): Steam, Reddit
Das „Star Citizen“-Syndrom: Warum bei Ashes of Creation wieder Millionen für das MMORPG-Luftschloss ausgegeben wurden

YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld

Steven-Sharif-Ashes-of-creation

Ashes of Creation galt als große MMORPG-Hoffnung des Westens, jetzt sieht es so aus, als würde es nie erscheinen

Guild Wars 2 Raids 2026

Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

