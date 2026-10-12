In Steam waren gestern so viele Spieler wie nie zeitgleich online, doch der Grund könnte Gabe Newell nicht gefallen

Am 11. Oktober 2026 waren so viele Spieler auf Steam online wie noch nie zuvor. Während die Zahl zunächst beeindruckend klingt, sind Gamer es dafür umso weniger.

Von wie vielen Spielern ist die Rede? Anhand der Zahlen von SteamDB waren am gestrigen 11. Oktober 2026 insgesamt 43.505.724 Steam-User online. Das ist bisher ein Rekord für Valves PC-Spieleplattform.

Das Spannende: Dabei gab es keinen besonderen Ausreißer für diesen Meilenstein. Kein Spiel war dank potenziell heftiger Spielerzahlen plötzlich für diesen Erfolg verantwortlich. Es scheint sich schlichtweg um einen soliden Monat für Steam zu handeln. Selbst das noch sehr neue Aion 2 konnte am Wochenende das Allzeithoch vom Launch-Tag nicht steigern.

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Spieler sind nicht so beeindruckt, wie die Zahlen vermuten lassen

Wie nimmt die Community diesen Meilenstein an? Auf Reddit stößt die Neuigkeit auf weniger starke Reaktionen, als eine Zahl von 43,5 Millionen Spielern auslösen könnte. In Anbetracht der Spielerzahlen von Steams Chart-Führenden Dota 2 und Counter-Strike 2, die seit Jahren die Spitze halten und am Wochenende sogar sehr nah an ihre bisherigen Allzeithochs kamen, ist die Frage eher:

„Also, wie viele von diesen ‚Spielern‘ sind eigentlich nur Bots?“

Die Frage lässt sich, wie viele Gamer anmerken, nicht so leicht beantworten. Allerdings spiegelt der Fakt, dass diese Frage sofort von der Community gestellt wird, die Stimmung einiger Spieler wider.

Dass Counter-Strike 2 mit Bots zu kämpfen hatte, wurde bereits bei einer Aktion aus dem diesjährigen Frühling deutlich. Im März 2026 wurden nämlich plötzlich tausende von Accounts gesperrt, was ein Valve-Mitarbeiter als Sperrungen von Farming-Bots erklärte. Laut ihm habe es sich um 960.000 dieser Accounts gehandelt.

Wie findet ihr diesen neuen Rekord? Feiert ihr diesen Erfolg für Valve? Oder denkt ihr auch, dass die Anzahl möglicher Bots das deutlich unspektakulärer macht, als die Zahl repräsentiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Hätte Gabe Newell vor Jahren nicht einen bestimmten Groll gehegt, wären weder dieser Rekord noch die Existenz von Steam zustande gekommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Steam würde es heute vielleicht nicht geben, wenn Gabe Newell von Publishern nicht die Nase voll gehabt hätte