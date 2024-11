Eine der besten Alternativen zu Baldur’s Gate 3 kostet auf Steam gerade weniger als ein Menü bei McDonald’s

Auf Steam gibt es gerade viele Rollenspiele stark reduziert, darunter Solasta: Crown of the Magister. Jeder, der Baldur’s Gate 3 gerne gespielt hat, kommt mit Solasta auf seine Kosten.

Was ist das für ein Spiel?

Solasta nutzt, wie Baldur’s Gate 3, das Regelwerk von Dungeons & Dragons, einem der größten Rollenspiele der Welt.

Anders als der Rollenspiel-Hit von Larian gibt es in Solasta allerdings keine „Origin“-Charaktere mit eigener Story, eure ganze Party sind erstellte Charaktere. Entsprechend fehlt etwas Charakter-Story, das Spiel ist trotzdem eine der besten Alternativen zu Baldur’s Gate 3.

Ihr habt die Wahl aus den traditionellen Klassen und Völkern aus D&D und seit 2022 könnt ihr Solasta sogar im Koop spielen, wobei nur der Host alle DLCs braucht, um sie mit Mitspielern zu teilen.

Das ist das Angebot: Normalerweise kostet Solasta auf Steam 29,99 Euro. Aktuell ist es aber noch bis zum 18. November um 70 % reduziert und kostet nur noch 8,99 Euro. Das ist weniger als ein Menü bei McDonald’s, das für die meisten Burger regulär zwischen 10 und 13 Euro kostet.

Dazu sind sämtliche DLCs ebenfalls reduziert, wenn auch nicht so stark. Wer auf DRM verzichten will, findet Solasta für den gleichen Preis bei GOG.com. Außerdem gibt es das Spiel auf Xbox, allerdings gerade nicht im Sale:

Das Spiel ist auf Steam 89 % und damit „sehr positiv“ bewertet. Die Spieler loben vor allem die taktischen Kämpfe und die Detailtreue zur 5. Edition von D&D. Das Gameplay sei top, Charakter-Entwicklung und Story dagegen eher Mittelmaß bis okay. Ein Nutzer wertet: „D&D am PC mit einem freundlichen DM, so hat es sich für mich angefühlt.“

Laut How Long To Beat stecken in Solasta 70 Stunden Spielzeit, wenn ihr im Grundspiel alles entdecken wollt. Die Haupt-Story alleine kommt auf knapp 40 Stunden. Die DLCs liefern noch einmal bis zu 36 Stunden und 75 Stunden Spielzeit.

Wer etwas mehr ausgibt, bekommt das beste Warhammer-Rollenspiel auf Steam

Wenn ihr nach Baldur’s Gate 3 etwas ausgebrannt seid, was Fantasy-Settings und D&D angeht, findet ihr auf Steam aktuell noch eine starke Alternative. Das Rollenspiel Warhammer 40.000: Rogue Trader ist ein echter Tipp für RPG-Fans und macht einige Dinge sogar besser als Baldur’s Gate 3.

Ihr spielt in der düsteren Zukunft von Warhammer 40.000 als Freihändler, der im Namen des Imperators neue Gebiete erschließt und kämpft gegen die Feinde der Menschheit. Das Spiel kostet im Moment 29,99 statt 49,99 Euro auf Steam.

Rogue Trader hat erst kürzlich seinen ersten DLC „Void Shadow“ bekommen, der weitere rund 20 Stunden Spielzeit, einen neuen Begleiter und 2 neue Klassen hinzufügt. Warhammer-Experte Benedict Grothaus hat ihn bereits getestet: Das Rollenspiel zu Warhammer 40k auf Steam gibt mir als Fan genau das, was ich in Space Marine 2 vermisse