Ein Strategiespiel auf Steam hat 90 % positive Reviews – Ist grade um 50 % reduziert und ein dickes Update ist live

Mit einem simplen Trick könnt ihr mehr Dakuma-Bonbons in Pokémon GO erhalten, ohne 20 km zu laufen

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Der neue Trailer zu Staffel 2 von The Last of Us zeigt eine Szene, die mich als Fan total erwischt hat

The Last of Us Staffel 2 – Neuer Trailer zeigt Horror und Emotionen

Schaut euch hier den neuen Trailer zur 2. Staffel der Serie von The Last of Us an.