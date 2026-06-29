Ein Spieler spricht genau das aus, was Fans während des Steam Summer Sales nicht hören wollen, trifft wunden Punkt

Der Steam Summer Sale ist in vollem Gange und bietet wieder unzählige, ziemlich gute Angebote für eine Vielzahl von Spielen. Ein Spieler legt sich im Zuge dessen mit der Community an und warnt sie, nicht einfach alles zu kaufen, was günstig ist.

Ein Spieler postete im Subreddit zu Steam ein Meme zum aktuellen Summer Sale, womit er einige Spieler wohl warnen möchte. Dort schreibt er: Ein Spiel zum vollen Preis, auf das du dich freust, ist mehr wert als ein Haufen reduzierter Spiele, die nie gespielt werden.

Allein damit sammelte er in nur 12 Stunden über 9300 Upvotes und 230 Kommentare. Schaut man sich die Reaktionen der Nutzer an, fühlen sich wohl einige ertappt.

Manchmal kann sich auch ein absurdes Versteckspiel lohnen:

Video starten Meccha Chameleon revolutioniert das Versteck-Spiel auf Steam und zeigt wie das aussieht im Trailer Autoplay

Sprich nie wieder mit mir

Wie reagiert die Community auf das Meme? Unter den Kommentaren zum Thread gibt es verschiedene Reaktionen. Viele Nutzer nehmen den Post mit Humor und antworten ironisch. So schreibt Wadarkhu (Reddit): Sprich nie wieder mit mir oder meiner Sammlung von 300 ungespielten Spielen, die ich im Sale gekauft habe. Auch Nutzer Marmooset lacht über sich selbst und sagt, er spielt auch die Vollpreistitel nicht.

Es gibt aber auch Nutzer, die dem Post widersprechen. DonMegaPopeKenny (Reddit) kontert mit einer anderen Art von Vorfreude: Ein Spiel im Angebot, auf das du dich schon lange gefreut hast, ist mehr wert als ein Spiel zum Vollpreis, auf das du dich gerade freust. Reddit-Nutzer wie Brennus Sokol argumentieren, dass Vollpreisspiele schon so oft enttäuschten, dass man sie einfach nicht ohne Zögern kauft.

Worauf sollte man bei solchen Sales achten? Jeder kennt es: Man sieht einige Titel im Steam Sale, die man interessant findet, und packt sie alle in den Warenkorb und kauft sie. Dabei bekommt man Vollpreisspiele schon teilweise für ein paar Euro. Das ist ziemlich verlockend und sieht oft wie ein gutes Angebot aus.

Man sollte aber aufpassen, dass man nicht blind Games kauft, die man vielleicht niemals spielen wird. Man weiß ja auch nie, ob ein Spiel in ein paar Monaten noch einmal günstiger ist. Auf der anderen Seite haben Vollpreisspiele zum Release oft den Vorteil, dass die Community oft am aktivsten ist und man zusammen viele Aspekte entdecken kann.

Wem so etwas egal ist, der kann bei den vielen Sales aber auch viel Geld sparen, und wenn man nicht unzählige Spiele kauft, die man ohnehin vorerst nicht spielen wird, spart man sogar noch mehr, ohne dass man sich einen unüberwindbaren Backlog aufbaut.

Aber wie seht ihr das? Kauft ihr euch bei Steam Sales viele Spiele oder passt ihr auch dort auf, dass ihr die Games auch zeitnah zocken werdet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr beim aktuellen Summer Sale viel Content für wenig Geld wollt, haben wir hier eine Empfehlung für euch: Für 5 € bekommt ihr auf Steam gerade einen der besten Deals im gesamten Gaming, hat mich schon 200 Stunden gekostet