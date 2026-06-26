Für 5 € bekommt ihr auf Steam gerade einen der besten Deals im gesamten Gaming, hat mich schon 200 Stunden gekostet

Der Steam Summer Sale hat begonnen und es gibt wieder unzählige Angebote. Ein God-Tier -Spiel samt allen DLCs gibt es gerade für nur 5 €. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat über 200 Stunden im Titel und ist noch lange nicht fertig.

Um welches Spiel geht es? The Binding of Isaac: Rebirth gehört wohl zu den beliebtesten Roguelikes auf Steam. Von über 360.000 Reviews sind 97 % positiv und das Spiel reiht sich damit bei den God-Tier-Games ein, die bei über 100.000 Bewertungen einen Wert von 95 % positiv haben.

Im Roguelike begebt ihr euch in Runs von Raum zu Raum, besiegt Gegner mit euren Tränen aus der Vogelperspektive wie in einem Shoot-em-Up und besiegt mehrere Bosse.

Für aktuell 4,81 € erhaltet ihr auf Steam das Hauptspiel und alle DLCs dazu, und ich versichere euch: Ihr werdet kaum einen besseren Deal finden. Denn hierbei handelt es sich um den All-Time niedrigsten Preis des Games. Günstiger gab es das Spiel also nie (siehe SteamDB).

Video starten The Binding of Isaac: Repentance – Trailer Autoplay

Über 200 Stunden und noch lange nicht fertig

Was macht das Roguelike so gut? The Binding of Isaac: Rebirth zeigt perfekt die Faszination hinter Builds in Roguelikes. Es gibt mit allen DLCs über 700 Items, die jeden Run besonders machen. Das, was ich an Isaac so gerne mag, ist aber das Chaos. Den einen Run seid ihr komplett overpowered und leert Räume in einer Sekunde, im nächsten Run werdet ihr dafür plattgemacht.

Für die richtige Würze sorgen noch verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Start-Items sowie Stats und die vielen Bosse und Geheimnisse, die auch den hundertsten Run noch frisch halten. Hier gibt es aber auch einen kleinen Kritikpunkt.

Es gibt Bosse im späteren Verlauf, die ihr eigentlich nur mit einem guten Build besiegen könnt, weil sie wegen zu hoher Lebensleisten einfach zu lange brauchen. Wer darüber hinwegsehen kann, der wird mit der Vielfalt aber seinen Spaß haben.

Zum Standard-Modus kommt noch ein spezieller Greed-Modus, der euch Wellen an Monstern entgegenwirft, und mehrere Missionen, die euch einen vorgefertigten Build geben, mit dem ihr einen Run absolviert. Das ist motivierend, weil sich die gesamte Spielweise ändert.

All die vielen Sachen müssen auch freigeschaltet werden. Das ist auch ein großer Motivationspunkt in The Binding of Isaac: Rebirth. Auch nach über 200 Stunden habe ich nicht annähernd alle Erfolge, Geheimnisse und eben Items freigeschaltet. Deshalb juckt es mich auch jährlich in den Fingern, mal einen, mal 20 Runs hintereinander zu bewältigen.

Ich habe schon viele Roguelikes gespielt, aber kaum eines hat mich so sehr gefesselt wie The Binding of Isaac: Rebirth.

Falls ihr euch noch unsicher seid, könnt ihr für 1,49 € auch nur das Hauptspiel kaufen. Selbst ohne DLCs gibt es Unmengen an Content, den ihr in nur wenigen anderen Spielen zu dem Preis findet.

Habt ihr noch einen guten Deal im aktuellen Summer Sale auf Steam gesehen? Schreibt ihn uns gerne in die Kommentare. Ein starkes Survival-Spiel bekommt bald endlich den vollen Release: Eines der besten Survival-Games auf Steam wird mich ab Oktober wieder über 50 Stunden kosten, ist dann endlich fertig