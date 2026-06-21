MMORPG startete mit Blockchain, entschied sich dagegen, will euch jetzt mit Demo auf Steam überzeugen

Eigentlich hatten die Entwickler eines MMORPGs etwas ganz anderes vor. Sie entschieden sich letztendlich für eine Mischung aus Cozy und Kampf. Jetzt könnt ihr die erste Demo auf Steam spielen.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Spiel Soulbound: Online. Ein MMORPG, das in 2 Welten gleichzeitig stattfindet: In der Oberwelt gibt es Quests und Abenteuer zu entdecken und in der Unterwelt könnt ihr euch in gefährlichen Dungeons versuchen.

Dabei ist kein Run wie der andere, da es sich um ein Roguelite handelt, und ihr könnt eure Abenteuer entweder alleine oder mit 2 weiteren Freunden bestreiten. Zudem kommen auch einige Cozy-Elemente hinzu, denn ihr könnt euer Zuhause und eine Farm aufbauen.

Ab dem 21. Juli 2026 könnt ihr in den Early Access starten. Ein Veröffentlichungsdatum für die Vollversion von Soulbound: Online steht leider noch nicht fest. Die Demo auf Steam bietet euch allerdings schon einiges an Spielzeit, zumindest für den Anfang.

Was ist daran ein MMORPG? In der oberen Welt teilt ihr euch einen Bereich mit Tausenden Spielern, der Bereich dient quasi als Hub. Die einzelnen Instanzen lauft ihr dann jedoch nur mit 3 Personen. Der Titel ist in der Oberwelt also eher wie ein MMORPG, die Unterwelt wie ein Koop-Roguelite.

Den Trailer des Spiels könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten In Soulbound: Online könnt ihr euch alleine oder zu Dritt durch das Pixel-MMORPG kämpfen Autoplay

Wie stand es vorher um Soulbound: Online? Bevor Soulbound: Online zu dem MMORPG wurde, das es heute ist, sah es ganz anders aus. Es hieß vorher Worldwide Webb und war ein Blockchain-Spiel, in dem die Spieler mit Krypto bezahlten und NFTs in Form von Charakteren oder Land besaßen.

Das Spielkonzept brachte jedoch einige Probleme mit sich. Beispielsweise wurde das Spiel so zu Pay2Win: Reiche Spieler konnten sich mehr Land kaufen und nahmen anderen Spielern somit mehr oder weniger die Möglichkeit, noch weiter im Spiel voranzukommen.

Außerdem konnte Worldwide Webb nur im Webbrowser stattfinden, da Steam keine Spiele erlaubt, in denen mit NFTs oder Krypto gehandelt wird (Quelle: partner.steamgames.com). Das brachte auch technische Probleme mit sich.

Im Mai 2026 kündigten die Entwickler SpiderWare somit an, Worldwide Webb auf diese Art und Weise nicht weiterzuführen.

Was für einen Eindruck macht Soulbound auf euch? Werdet ihr euch die Demo anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Damit euch beim Zocken nicht zu heiß wird, hat MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann einen Tipp für euer Zuhause, damit es kühler bleibt: Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und dieser Kauf rettet mich seit Jahren vor der aktuellen Sommerhitze