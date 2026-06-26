Er steckte 7 Jahre in sein Spiel auf Steam, die erste Review nennt es „4 Minuten schreckliches Gameplay“

Ein Solo-Entwickler arbeitete ganze 7 Jahre an seinem Spiel Heavydelic, das jetzt im Early Access auf Steam ist. Jetzt gibt es zwei Reviews und die finden das Game schrecklich.

Was ist das für ein Game? Das Spiel Heavydelic ist ein Platformer, der am 23. Juni 2026 in den Early Access auf Steam gegangen ist. Es gibt eine kostenlose Demo, aber auch eine Kaufversion für 4,50 Euro. Das Game ist ein handgezeichneter 2D-Plattformer, der von einem einzelnen Entwickler über bisher sieben Jahre entwickelt wurde.

Den vollen Release peilt der Erschaffer nicht vor dem 3. Februar 2030 an. Bis dahin soll Heavydelic aber geupdatet und mit neuen Inhalten versorgt werden. Aktuell gibt es bis zu fünf Minuten Gameplay. Die finale Version soll ganze 15 Level umfassen.

Seit dem Release hat der Plattformer bereits zwei Rezensionen gesammelt, beide negativ. Gelobt wird zwar der exzellente Artstyle, aber direkt die erste Review schreibt von vier Minuten schrecklichem Gameplay .

Video starten Heavydelic ist jetzt im Early Access und bringt 5 Minuten Gameplay in schickem Artstyle Autoplay

2 Reviews und die Frage, ob das schon als Game zählt

Was kritisieren die Reviews? Insgesamt hat Heavydelic bisher zwei Reviews bekommen. Die erste von beiden kritisiert sehr klar mehrere Punkte im Game und schreibt eben von den vier schrecklichen Minuten. Konkret würden viele Features wie Controller-Support oder ein Speicherbutton fehlen. Zudem gäbe es zu wenig Inhalte, die Animationen würden nicht sauber funktionieren und einige Buttonbelegungen seien nicht ausgereift.

Die zweite Rezension hat sehr ähnliche Kritikpunkte, formuliert sie nur etwas mehr aus. Der Rezensent kritisiert aber auch vor allem, dass es keine konkreten Anforderungen für Early-Access-Games auf Steam gäbe. Aus seiner Sicht seien die von ihm erlebten 25 Sekunden Gameplay kein wirkliches Spiel.

Beide Rezensenten sind aber absolut begeistert vom Artstyle des Games.

Während bei Heavydelic scheinbar nicht genug Features bisher vorhanden sind, kommen gerade immer neue Features von ausgerechnet GTA 6 ans Tageslicht. Ausgerechnet Amazon hat hier scheinbar frische Informationen geleakt: Amazon leakt wichtigstes Feature von GTA 6 und ihr könnt es euch jetzt schon ansehen