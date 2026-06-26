BREAKING: Amazon leakt wichtigstes Feature von GTA 6 und ihr könnt es euch jetzt schon ansehen

Die Artikelbeschreibung zu GTA 6 auf Amazon hat schon jetzt die wichtigste Neuerung verraten und die kann alles verändern.

Was wurde geleakt? Eine Produktbeschreibung auf dem brasilianischen Amazon verrät derzeit neue, bislang unveröffentlichte Features zu GTA 6. Die größte Neuerung ist wohl ein eigenes soziales Netzwerk im Spiel.

Hier sollt ihr per Ingame-Handy auf eine eigene Plattform, die TikTok ähnelt, zugreifen können und dabei Videos von Creatorn im Spiel sehen können. Bereits im ersten Trailer von GTA 6 konnte man das Feature sehen, hier wurde aber noch spekuliert, ob es sich einfach um ein Stilmittel des Trailers handelt.

Wie das Feature aussieht, könnt ihr im ersten Trailer von GTA 6 bereits selbst sehen:

Video starten Rockstar Games zeigt GTA 6 erstmals im Trailer Autoplay

Noch ein geleaktes Feature

Was wurde noch geleakt? Die Produktbeschreibung hat auch ein zweites Feature geleakt. So soll GTA 6 nicht mehr einfach NPCs als Randerscheinung um den Spieler herum spawnen lassen. Man geht den Weg von Kingdom Come: Deliverance und simuliert zu jedem NPC ein ganzes Leben. In der Beschreibung heißt es:

NPCs mit eigenen Abläufen, zufälligen Ereignissen, interaktiven Einrichtungen und einem stärkeren Eintauchen in die Spielwelt.

Ein anderer Retailer spricht dabei sogar von fortgeschrittener KI, die die NPCs durch den Tag lenkt.

Wie glaubhaft sind die Leaks? Die Leaks stammen von brasilianischem Amazon und einem weiteren bekannten Retailer in Brasilien. Es ist durchaus denkbar, dass die PR von Rockstar Games in der Region den Händlern zu früh die vollständigen Produktbeschreibungen gesendet hat, die dadurch zu den Leaks führen.

Dennoch lässt sich nicht unabhängig bestätigen, ob die Features wirklich so ins Spiel kommen. Dass man das soziale Netzwerk von GTA 6 aber bereits im Trailer 1 sehen konnte, macht die Leaks jedoch noch glaubhafter. Ganz sicher, kann man aber bis zur Bestätigung von Rockstar selbst nicht sein.

Glaubt ihr den Leaks oder denkt ihr, hier haben sich Mitarbeiter oder Leaker einen Spaß erlaubt? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Eine große Nachricht zu GTA 6 ist bei aller Euphorie fast untergegangen: Sony hat gerade die Frage beantwortet, ob GTA 6 zum Start mit Multiplayer kommt