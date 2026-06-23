Überlegt euch gut, ob ihr euch eine Steam Machine bestellt, für das gleiche Geld bekommt ihr bessere Alternativen

Für die Steam Machine müsst ihr mindestens 1.000 Euro zahlen. Lohnen tut sich das nur bedingt, denn es gibt auf dem Markt deutlich bessere Optionen.

Valve hat die Preise für die Steam Machine vorgestellt und diese Preise haben es in sich: Für das günstigste Modell zahlt ihr bereits mehr als 1.000 Euro. Konkret sehen die Preise folgendermaßen aus:

1.039 Euro für 512 GB

1.108 Euro für 512 GB und 1 Steam-Controller

1.359 Euro 2 TB

1.428 Euro für 2 GB und 1 Steam-Controller

Überlegt euch daher gut, ob ihr wirklich mehr als 1.000 Euro für die Steam Machine ausgeben wollt, wenn ihr denn überhaupt eine Chance auf eine Steam Machine erhaltet. Denn viele Alternativen sind besser, obendrein noch günstiger und teilweise deutlich zukunftssicherer.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

PS5 Pro: Mehr Leistung in 4K

Im Vergleich zur Steam Machine ist mittlerweile sogar die PS5 Pro ein gutes Angebot. Die PS5 Pro kostet auf dem Papier 200 Euro weniger als die Steam Machine, bietet aber deutlich mehr Performance, insbesondere in 4K. Bereits in WQHD-Einstellungen liegt die Steam Machine sogar unterhalb der Performance einer normalen PS5, obendrein schwanken FPS-Werte noch viel stärker als auf der Konsole. (via lttlabs.com)

Solltet ihr wirklich 1.000 Euro locker haben und euch damit Gaming-Hardware kaufen wollen, dann wäre die PS5 Pro allein aus dieser Perspektive die bessere Option. Vor allem dann, wenn ihr moderne oder beliebte AAA-Titel in 4K auf eurem Fernseher spielen wollt. Hier ist die Steam Machine die deutlich schwächere Option.

Gaming-PC: Mittelklasse für den gleichen Preis

Der Gaming-PC ist theoretisch die beste Alternative zur Steam Machine: ähnlich flexibel und Zugriff auf die gleiche Steam-Bibliothek.

Die derzeitige Leistung der Steam Machine bekommt ihr jedoch als Gaming-PC deutlich günstiger: Ein System mit einem AMD Ryzen 5 5500, 16 GB DDR4 und einer GeForce RTX 5060 mit 8 GB VRAM kostet euch zwischen 600 und 800 Euro. Aber natürlich nicht im Kleinformt und auch nicht mit Steam OS.

Für 1.000 bis 1.100 Euro bekommt ihr bereits einen Rechner mit AMD Ryzen 5 7500F, 16 GB DDR5-RAM und einer Radeon RX 9060 XT mit 16 GB VRAM. Das ist die deutlich zukunftssichere Option. Und ihr könnt den PC jederzeit via HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen. Eine sehr gute Empfehlung für einen Gaming-PC findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.

Und nicht zu vergessen: Einen Gaming-PC könnt ihr später immer noch aufrüsten, sollten die Preise wieder sinken. Bei der Steam Machine sind euch beim Upgrade enge Grenzen gesetzt.

Mini-PC: Klein und leicht, aber wenig Gaming

Mini-PCs sind kaum größer als die Steam Machine, setzen aber in der Regel auf integrierte Grafik. Heißt, die Performance reicht nicht für anspruchsvolle Spiele, sondern maximal für ein paar Gelegenheitstitel wie League of Legends.

Der Vorteil ist jedoch: Die Geräte sind klein, passen in so ziemlich jedes Wohnzimmer-Setup und sind obendrein noch leise. Echte Gaming-Systeme sind es aber nicht. Als kleines, unauffälliges Streaming-Gerät ist so ein Mini-PC gut geeignet, große Gaming-Ambitionen solltet ihr jedoch nicht damit haben.

Eine Kollegin hat ihren eigenen Weg gefunden, um den hohen Preisen beim Steam Deck aus dem Weg zu gehen. Sophia Weiss moddet ihr Steam Deck, damit es richtig lange hält und ihr die hohen Preise egal sein können. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich modde mein Steam Deck, damit es richtig lange hält und mir die hohen Preise egal sein können