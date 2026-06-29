GTA 6 macht eure Spiele teurer, sagen Analysten, aber nur wenige Publisher werden damit Erfolg haben

Monatelang haben die Fans gerätselt, wie teuer GTA 6 nun werden wird. Jetzt steht der Preis fest und hat wohl auch Auswirkungen auf die ganze Industrie.

Wie teuer wird GTA 6? Die Standard-Version von GTA 6 kostet in Deutschland 80 Euro und für 20 Euro mehr gibt es die Ultimate-Edition mit allerlei Vorteilen. Zuvor war gerätselt worden, ob der Rockstar-Hit nicht sogar noch teurer werden wird. Preise von über 100 Euro waren im Gespräch.

Doch auch mit den jetzt sicheren 80 Euro wird GTA 6 wohl den ganzen Markt der Spiele verändern, wenn die Analysten recht behalten.

Hier könnt ihr ein neues Video aus GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Publisher reiben sich zu früh die Hände

Was glauben die Analysten? Analysten haben im Gespräch mit GamesRadar+ ihre Prognose zum Einfluss des Preises auf die gesamte Industrie abgegeben.

Sie gehen davon aus, dass GTA 6 dazu führen wird, dass viele andere Publisher ihre Vollpreistitel auch für 80 Euro anbieten werden und auch Ultimate-Editionen für den neuen Premium-Preis nun wohl geläufig werden.

So erklärt Analyst David Cole von DFC Intelligence: „Die Branche hat sich bereits in Richtung dieses Preisniveaus bewegt, angeführt von Nintendo.“ Die Firma hatte das neue Mario Kart für die Switch 2 zuletzt für 80 Euro auf den Markt gebracht.

Wird das auch angenommen? Hier zeigen sich die Experten viel skeptischer. Laut dem Analysten Joost van Dreunen sei der neue Preispunkt von 80 Euro nur für wenige ausgewählte Titel und Franchises reserviert. Gleichzeitig glaubt er, dass viele Publisher jetzt versuchen werden, ihre Titel auch für 80 Euro zu verkaufen, und sich dabei die Finger verbrennen werden.

David Cole ergänzt: „Das Problem ist, dass es nur eine Handvoll Premium-Spiele gibt, die diesen Preis rechtfertigen.“ Dieser Preispunkt sei „nur für die gefragtesten Spiele mit einer bereits vorhandenen Zielgruppe reserviert. […] Die Branche bewegt sich in Richtung eines gestaffelten Preismodells, bei dem anerkannt wird, dass manche Spiele einfach einen viel höheren Wert bieten als andere und entsprechend bepreist werden sollten.“

Joost van Dreunen betont gleichzeitig, dass Videospiele immer mehr zum Luxusprodukt werden. So sagt er:

„Die Wirtschaftlichkeit dieses Sektors basierte in der Vergangenheit stets auf einem Modell, bei dem der Gewinner den Löwenanteil für sich beansprucht, und GTA 6 legt die Messlatte erneut höher. Publisher, die diese Hürde nehmen können, werden ihren Vorsprung weiter ausbauen, während diejenigen, denen dies nicht gelingt, stattdessen im Vertrieb konkurrieren und neue Kanäle, Bundles und Preismodelle finden müssen, um Spieler zu erreichen, die von den Blockbustern nicht angesprochen werden.“

GTA 6 ist ein echter Blockbuster unter den Videospielen und hat einen Status bei den Fans, den nur wenige Titel erreichen. Würdet ihr in Zukunft 80 Euro auch für andere Titel ausgeben, oder meint ihr, das ist nur ein Preis für echte Blockbuster? Schreibt es gerne in die Kommentare! Der Deal von Sony und GTA 6 zeigt erste Wirkung: GTA 6 erhält auf der PS5 eine Sonderbehandlung, die Sony nicht einmal seinen eigenen Spielen gibt